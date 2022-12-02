"Ось і все": росЗМІ пишуть про новий бунт призовників у Казані (відео)

Як стало відомо із соцмереж, мобілізовані були незадоволені умовами побуту. Зокрема тим, що командування не дає їм бачитися з близькими.

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Днями в одній із навчальних частин Казані призовники влаштували бунт проти часткової мобілізації та самовільно залишили місце розташування. Відео опублікував телеграм-канал "ЧТД".

На відеокадрах призовники у формі ЗС РФ натовпом йдуть з навчальної частини.

"От і все! Красені", — каже за кадром оператор.

У соцмережах пишуть про те, що бунт у навчальній частині Казані розпочався через те, що призовникам забороняли бачитися з рідними та не пускали у звільнення.

Бунти проти мобілізації в Казані: з чого все почалося

Зауважимо, що 4 листопада Казань вже пережила бунт призовників. Там сотні мобілізованих росіян влаштували бунт.

Зокрема натовп незадоволених мобілізованих обступив командира частини та вимагав від нього зняти погони. Також військового ображали нецензурними словами. Призовники також змусили командира частини пройти так званим "коридором ганьби".

Причиною бунту стали умови проживання мобілізованих. Їх не забезпечують ні їжею, ні водою, ні теплом. На озброєнні призовники мають іржаві автомати.

Нагадаємо, нещодавно в Казані школярка намагалася підпалити військкомат. Одинадцятикласниця принесла із собою три "коктейлі Молотова", але докинути їх до будівлі не змогла. Дівчинку затримала поліція.

Нагадаємо, відразу після оголошення часткової мобілізації в Росії в країні-агресорі почастішали випадки підпалів військкоматів і будівель адміністрацій.