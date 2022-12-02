"Вот и все": росСМИ пишут о новом бунте призывников в Казани (видео)

Как стало известно из соцсетей, мобилизованные были недовольны условиями быта. В частности, тем, что командование не дает им видеться с близкими.

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На днях в одной из учебных частей Казани призывники устроили бунт против частичной мобилизации и самовольно покинули место расположения. Видео опубликовал Телеграм-канал "ЧТД".

На видеокадрах призывники в форме ВС РФ толпой уходят из учебной части.

"Вот и все! Красавчики", — говорит за кадром оператор.

В соцсетях пишут о том, что бунт в учебной части Казани начался из-за того, что призывникам воспрещали видеться с родными и не пускали в увольнения.

Бунты против мобилизации в Казани: с чего все началось

Заметим, что 4 ноября Казань уже пережила бунт призывников. Там сотни мобилизованных россиян устроили бунт.

В частности толпа недовольных мобилизованных обступила командира части и требовала от него снять погоны. Также военного оскорбляли нецензурными словами. Призывники также заставили командира части пройти так называемым "коридором позора".

Причиной бунта стали условия проживания мобилизованных. Их не обеспечивают ни едой, ни водой, ни теплом. На вооружении у призывников — ржавые автоматы.

Напомним, недавно в Казани школьница пыталась поджечь военкомат. Одиннадцатиклассница принесла с собой три "коктейля Молотова", но докинуть их до здания не смогла. Девочку задержала полиция.

Напомним, сразу после объявления частичной мобилизации в России в стране-агрессоре участились случаи поджогов военкоматов и зданий администраций.