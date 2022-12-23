Військовий суд РФ засудив до 5 років солдата-контрактника за ухилення від мобілізації

У серпні росіянин самовільно залишив свою військову частину у Челябінську. Після оголошення мобілізації він не повертався на службу.

Related video

Челябінський гарнізонний військовий суд засудив до п'яти років і одного місяця колонії рядового-контрактника, який не з'явився у частину після оголошення мобілізації. Про це пише агентство "Інтерфакс Росія" з посиланням на рішення суду.

Росіянину також призначили штраф у розмірі 15 тис. рублів [близько 7,6 тис. грн.].

22 серпня цього року солдат самовільно залишив розташування своєї військової частини в Челябінську.

Після оголошення так званої "часткової" мобілізації в Росії він так і не повернувся на місце своєї служби та не звернувся до органів військового управління.

У результаті через тиждень росіянина знайшли співробітники військової поліції і доставили його в комендатуру.

Під час слідства контрактник перебував під наглядом командування військової частини.

Нагадаємо, 20 грудня Володимир Путін сформував спеціальну раду з мобілізації в Росії, незважаючи на офіційне її завершення в країні-агресорі. До складу робочої групи увійшли топ чиновники та пропагандисти, які висвітлюють вторгнення Росії в Україну.

Наступного дня, 21 грудня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізацію було оголошено з метою подальшого настання на території України. За його словами, заклик на війну також був потрібен для стабілізації обстановки та "захисту нових територій".