Путін сформував спеціальну раду з мобілізації в Росії

До складу робочої групи, незважаючи на офіційне завершення мобілізації, увійшли топчиновники та пропагандисти, які висвітлюють вторгнення Росії в Україну.

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Президент Росії Володимир Путін доручив сформувати раду з мобілізації. Про це йдеться в указі глави Кремля, оприлюдненого на офіційному сайті правової інформації РФ.

Незважаючи на те, що на території країни-агресора офіційно завершено часткову мобілізацію, Володимир Путін розпорядився сформувати спеціальну Раду, яка займатиметься питаннями призову громадян до лав ЗС Росії.

Ідеться про створення робочої групи з питань "мобілізаційної підготовки та мобілізації", яка відповідатиме за питання взаємодії влади й організацій, які відповідають за комплектацію регулярних військ військовозобов'язаними росіянами.

"Робоча група щомісяця надає доповідь президенту Росії, а її рішення як рекомендації направляються до палат Федеральних зборів РФ, федеральних державних органів, органів держвлади суб'єктів РФ", — ідеться в указі, який був підписаний президентом країни-агресора.

Варто зазначити, що до складу Ради з питань мобілізації увійшли депутати Державної думи, представники Федеральних зборів і Міністерства оборони, а також низка пропагандистів і військкорів, які висвітлюють повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. В указі Володимира Путіна йдеться, що до робочої групи також включені:

Михайло Звінчук — автор пропагандистського Telegram-каналу "Рибар";

Семен Пегов — військовий кореспондент РФ, співробітник пропагандистського ресурсу WarGonzo;

Євген Поддубний — військкор РФ, співробітник пропагандистського телеканалу "Росія-1".

На початку грудня військова розвідка України прогнозувала, що Росія готується провести повноцінну хвилю мобілізації. Додатковий призов до лав ЗС РФ для подальшого перекидання солдатів на передову може бути оголошений у січні 2023 року.

Також повідомлялося, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу виправдався за проведення часткової мобілізації в РФ.