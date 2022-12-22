Путин сформировал специальный совет по мобилизации в России

В состав рабочей группы, несмотря на официальное завершение мобилизации, вошли топ-чиновники и пропагандисты, освещающие вторжение России в Украину.

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Президент России Владимир Путин поручил сформировать совет по мобилизации. Об этом говорится в указе главы Кремля, который был обнародован на официальном сайте правовой информации РФ.

Несмотря на то, что на территории страны-агрессора официально завершена частичная мобилизация, Владимир Путин распорядился сформировать специальный Совет, который будет заниматься вопросами призыва граждан в ряды ВС России.

Речь идет о создании рабочей группы по вопросам "мобилизационной подготовки и мобилизации", которая будет отвечать за вопросы взаимодействия власти и организаций, отвечающих за комплектацию регулярных войск военнообязанными россиянами.

"Рабочая группа ежемесячно предоставляет доклад президенту России, а ее решения в качестве рекомендаций направляются в палаты Федерального собрания РФ, федеральные государственные органы, органы госвласти субъктов РФ", — говорится в указе, который был подписан президентом страны-агрессора.

Стоит отметить, что в состав Совета по вопросам мобилизации вошли депутаты Государственной думы, представители Федерального собрания и Министерства обороны, а также ряд пропагандистов и военкоров, которые освещают полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. В указе Владимира Путина говорится, что в рабочую группу также включены:

Михаил Звинчук — автор пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь";

Семен Пегов — военный корреспондент РФ, сотрудник пропагандистского ресурса WarGonzo;

Евгений Поддубный — военкор РФ, сотрудник пропагандистского телеканала "Россия-1".

В начале декабря военная разведка Украины прогнозировала, что Россия готовится провести полноценную волну мобилизации. Дополнительный призыв в ряды ВС РФ для последующей переброски солдат на передовую может быть объявлен в январе 2023 года.

Также сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу оправдался за проведение частичной мобилизации в РФ.