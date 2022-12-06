Россия готовит новую полноценную волну мобилизации в январе, — Буданов (видео)

Глава ГУР отметил, что призыв на фронт в РФ не прекращается, с первых дней декабря российские граждане начали снова получать повестки.

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В России продолжается мобилизация, несмотря на заявления Кремля о ее завершении. Кроме того, с нового года россиянам стоит ожидать новой волны призыва на войну в Украину. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, с 1 декабря российские граждане снова начали получать повестки. Однако со второй половины месяца процесс мобилизации в РФ приостановится из-за новогодних праздников.

Однако с первых дней января 2023 года уже начнется следующая полноценная волна мобилизации в стране.

Также Буданов прокомментировал возможное нападение России со стороны Беларуси. По его словам, сейчас Москва перебрасывает в соседнюю страну лишь оборонительные средства, с помощью которых нельзя вести наступление.

Он отметил, что РФ проводит информационно-психологическую оперецию в медиапространстве. Ее цель — посеять панику среди украинцев и оттянуть часть Вооруженных сил Украины с фронта к границам с Беларусью.

Напомним, 30 ноября в Генштабе ВСУ сообщали, что Россия проведет новую волну мобилизации в начале 2023 году. Доукомплектовывать подразделения также будут за счет курсантов высших учебных заведений.

27 ноября в Генштабе рассказали, что РФ готовит скрытую волну мобилизации. По информации украинского командования, сейчас продолжаются подготовительные мероприятия, новый призыв на фронт должен начаться с 10 декабря.