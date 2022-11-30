Россия проведет новую волну мобилизации в начале 2023 года, — Генштаб

Доукомплектовывать подразделения, как говорится в сводке, также будут за счет курсантов высших учебных заведений.

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Россия готовится к проведению новой волны мобилизации. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 30 ноября.

В частности, командование владеет информацией о том, что в 2023 году в Росси будет проведена новая волна мобилизации.

По данным Генштаба, сейчас на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия для организации призыва граждан в ряды ВС РФ, который запланирован на январь-февраль следующего года.

Помимо этого, как отмечает Генштаб, Кремль планирует доукомплектовать некоторые подразделения за счет курсантов. Так, в первом квартале 2023 года будет осуществлен досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений.

В сводке также сказано, что на оккупированных территориях продолжаются фильтрационные мероприятия в отношении граждан, которые желают выехать в подконтрольные Украине регионы. В населенном пункте Хрустальный Луганской области, несмотря на заявления захватчиков о завершении мобилизации, продолжается усиленное патрулирование и проверка на блокпостах мирных жителей.

Отметим, что ранее Королевский институт оборонных исследований опубликовал доклад, посвященный вторжению ВС РФ в Украину. В документе сказано, что Россия планировала захватить страну за десять дней, а соотношение войск достигало отметки в 12 к 1 в пользу Кремля.

Также сообщалось, что Россия готовит волну скрытой мобилизации для продолжения войны в Украине.