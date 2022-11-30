Росія проведе нову хвилю мобілізації на початку 2023 року, — Генштаб

Доукомплектовуватимуть підрозділи, як йдеться у зведенні, також курсантами вищих навчальних закладів.

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Росія готується до проведення нової хвилі мобілізації Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 30 листопада.

Зокрема, командування володіє інформацією про те, що у 2023 році в Росії буде проведено нову хвилю мобілізації.

За даними Генштабу, зараз на території РФ тривають підготовчі заходи для організації призову громадян до лав ЗС РФ, який заплановано на січень-лютий наступного року.

Окрім цього, як зазначає Генштаб, Кремль планує доукомплектувати деякі підрозділи курсантами. Так, у першому кварталі 2023 року буде здійснено достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів.

У зведенні також сказано, що на окупованих територіях продовжуються фільтраційні заходи щодо громадян, які бажають виїхати до підконтрольних Україні регіонів. У населеному пункті Кришталевий Луганської області, попри заяви загарбників про завершення мобілізації, продовжується посилене патрулювання та перевірка на блокпостах мирних мешканців.

Зазначимо, що раніше Королівський інститут оборонних досліджень опублікував доповідь, присвячену вторгненню ЗС РФ до України. У документі сказано, що Росія планувала захопити країну за десять днів, а співвідношення військ сягало 12 до 1 на користь Кремля.

Також повідомлялося, що Росія готує хвилю прихованої мобілізації для продовження війни в Україні.