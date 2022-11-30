Сили були 12 до 1: РФ планувала швидко захопити Київ, – RUSI
Українські та британські дослідники вважають, що Кремль робив ставку на обман і швидкість. Коли швидкість не дала результату, ворожі сили почали швидко танути під ударами ЗСУ.
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну надало безцінну нагоду оцінити можливості російської армії. За останніми даними, РФ планувала захопити нашу країну за 10 днів. Про це повідомляється в новому дослідженні RUSI — Королівський інститут оборонних досліджень.
Український генерал Михайло Забродський у співавторстві з докторами Джеком Вотлінгом, Олександром Данилюком та Ніком Рейнольдсом написали оглядову статтю про бойові дії з лютого по червень 2022 року.
Росія планувала вторгнутися в Україну протягом 10 днів. План передбачав швидкість та обман українських Сил оборони. ЗС РФ досягли переваги над ЗСУ у співвідношенні 12 до 1 на північ від Києва. Проте успіх у кількості призвів до того що, що ЗС РФ тактично були готові до виконання плану.
Найбільшим недоліком стала відсутність постачання. Коли швидкість не дала бажаних результатів, війська РФ почали швидко деградувати в міру мобілізації України. Причиною цього могла бути таємність рішення про вторгнення. Командири дізналися про це за кілька днів, тож виявилися не готовими.
Україна змогла переламати ситуацію у квітні, коли Захід став фактично стратегічним тилом для нашої країни. Це позбавило РФ ініціативи.
Висновки про російську армію
Автори виділяють 5 ключових галузей у російській армії, за якими потрібно стежити. За ними можна буде оцінювати бойову міць Росії в майбутньому.
- ЗС РФ працює за ієрархією об'єднань, у якій пріоритети сухопутного складника мають першорядне значення, а військові загалом підпорядковуються спецслужбам. Це створює субоптимальну зайнятість інших галузей.
- Модель формування сил ЗС РФ є хибною. Вона пропонує створення об'єднаних загальновійськових формувань у воєнний час, але не має сил молодшого керівництва, щоб згуртувати ці підрозділи.
- Існує культура підкріплення невдач, коли накази не змінюються на більш високих рівнях. Особливо це проявляється в Сухопутних військах і флоті, і меншою мірою в Сухопутних військах
- ЗС РФ культурно вразливі для обману, тому що їм не вистачає здатності швидко поєднувати інформацію. Заохочують неправдиву звітність та не оцінюють накази
- ЗС РФ схильні до "братовбивства". Засоби РЕБ рідко дозволяють вирішувати конфлікти, а процес ідентифікації "свій-чужий" називається неадекватним.
Нагадаємо, 29 березня Міноборони РФ заявило про "кардинальне" скорочення військової активності під Києвом і Черніговом. ЗСУ змогли відстояти всю північ України.
Фокус підготував історію про 7 днів в обложеному Чернігові. Росія безперервно його атакувала в безуспішних спробах захопити.