Сили були 12 до 1: РФ планувала швидко захопити Київ, – RUSI

Українські та британські дослідники вважають, що Кремль робив ставку на обман і швидкість. Коли швидкість не дала результату, ворожі сили почали швидко танути під ударами ЗСУ.

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Повномасштабне вторгнення РФ в Україну надало безцінну нагоду оцінити можливості російської армії. За останніми даними, РФ планувала захопити нашу країну за 10 днів. Про це повідомляється в новому дослідженні RUSI — Королівський інститут оборонних досліджень.

Український генерал Михайло Забродський у співавторстві з докторами Джеком Вотлінгом, Олександром Данилюком та Ніком Рейнольдсом написали оглядову статтю про бойові дії з лютого по червень 2022 року.

Росія планувала вторгнутися в Україну протягом 10 днів. План передбачав швидкість та обман українських Сил оборони. ЗС РФ досягли переваги над ЗСУ у співвідношенні 12 до 1 на північ від Києва. Проте успіх у кількості призвів до того що, що ЗС РФ тактично були готові до виконання плану.

Найбільшим недоліком стала відсутність постачання. Коли швидкість не дала бажаних результатів, війська РФ почали швидко деградувати в міру мобілізації України. Причиною цього могла бути таємність рішення про вторгнення. Командири дізналися про це за кілька днів, тож виявилися не готовими.

Україна змогла переламати ситуацію у квітні, коли Захід став фактично стратегічним тилом для нашої країни. Це позбавило РФ ініціативи.

Висновки про російську армію

Автори виділяють 5 ключових галузей у російській армії, за якими потрібно стежити. За ними можна буде оцінювати бойову міць Росії в майбутньому.

ЗС РФ працює за ієрархією об'єднань, у якій пріоритети сухопутного складника мають першорядне значення, а військові загалом підпорядковуються спецслужбам. Це створює субоптимальну зайнятість інших галузей. Модель формування сил ЗС РФ є хибною. Вона пропонує створення об'єднаних загальновійськових формувань у воєнний час, але не має сил молодшого керівництва, щоб згуртувати ці підрозділи. Існує культура підкріплення невдач, коли накази не змінюються на більш високих рівнях. Особливо це проявляється в Сухопутних військах і флоті, і меншою мірою в Сухопутних військах ЗС РФ культурно вразливі для обману, тому що їм не вистачає здатності швидко поєднувати інформацію. Заохочують неправдиву звітність та не оцінюють накази ЗС РФ схильні до "братовбивства". Засоби РЕБ рідко дозволяють вирішувати конфлікти, а процес ідентифікації "свій-чужий" називається неадекватним.

Нагадаємо, 29 березня Міноборони РФ заявило про "кардинальне" скорочення військової активності під Києвом і Черніговом. ЗСУ змогли відстояти всю північ України.

Фокус підготував історію про 7 днів в обложеному Чернігові. Росія безперервно його атакувала в безуспішних спробах захопити.