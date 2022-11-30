Силы были 12к1: РФ планировала быстро захватить Киев, – RUSI

Украинские и британские исследователи считают, что Кремль делал ставку на обман и скорость. Когда скорость не дала результата, вражеские силы начали быстро таять под ударами ВСУ.

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Полномасштабное вторжение РФ в Украину предоставило бесценную возможность оценить возможности российской армии. По последним данным РФ планировала захватить нашу страну за 10 дней. Об этом сообщается в свежем исследовании RUSI — Королевский институт оборонных исследований.

Украинский генерал Михаил Забродский в соавторстве с докторами Джеком Уотлингом, Александром Данилюком и Ником Рейнольдсом написали обзорную статью о боевых действиях с февраля по июнь 2022 года.

Россия планировала вторгнуться в Украину в течение 10 дней. План предполагал скорость и обман украинских Сил обороны. ВС РФ достигли превосходства над ВСУ в соотношении 12 к 1 к северу от Киева. Однако успех в количестве привел к тому, что ВС РФ тактически не были готовы к выполнению плана.

Самым большим недостатком стало отсутствие снабжения. Когда скорость не дала желаемых результатов, то войска РФ стали быстро деградировать по мере мобилизации Украины. Причина этого могла быть секретность решения о вторжении. Командиры узнали об этом за пару дней, поэтому оказались не готовы.

Украина смогла переломить ситуацию в апреле, когда Запад стал фактически стратегическим тылом дл нашей страны. Это лишило РФ инициативы.

Выводы о российской армии

Авторы выделяют 5 ключевых областей в российской армии, за которыми нужно следить. По ним же можно будет оценивать боевую мощь России в будущем.

ВС РФ работает по иерархии объединений, в которой приоритеты сухопутной составляющей имеют первостепенное значение, а военные в целом подчиняются спецслужбам. Это создает субоптимальную занятость других отраслей. Модель формирования сил ВС РФ ошибочна. Он предлагает создание объединенных общевойсковых формирований в военное время, но не имеет силы младшего руководства, чтобы сплотить эти подразделения. Существует культура подкрепления неудач, когда приказы не меняются на более высоких уровнях. Особенно это проявляется в Сухопутных войска и флоте, и в меньшей степени в Сухопутных войсках ВС РФ культурно уязвимы для обмана, потому что им не хватает способности быстро объединять информацию. Поощряют неправдивую отчетность и не оценивают приказы ВС РФ склонны к "братоубийству". Средства РЭБ редко позволяют разрешать конфликты, а процесс идентификации "свой-чужой" называется неадекватным.

Напомним, 29 марта Минобороны РФ заявило об "кардинальном" сокращении военной активности под Киевом и Черниговом. ВСУ смогли отстоять весь север Украины.

Фокус подготовил историю о 7 днях в осажденном Чернигове. Россия непрерывно его атаковала в безуспешных попытках захватить.