Военный суд в РФ приговорил к 5 годам солдата-контрактника за уклонение от мобилизации

В августе россиянин самовольно покинул свою воинскую часть в Челябинске. После объявления мобилизации он не стал возвращаться на службу.

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Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии рядового-контрактника, который не явился в часть после объявления мобилизации. Об этом пишет агентство "Интерфакс Россия" со ссылкой на решение суда.

Россиянину также назначили штраф в размере 15 тыс. рублей [около 7,6 тыс. грн].

22 августа этого года солдат самовольно покинул расположение своей воинской части в Челябинске.

После объявления так называемой "частичной" мобилизации в России он так и не вернулся на место своей службы и не обратился в органы военного управления.

В итоге неделю спустя россиянина нашли сотрудники военной полиции и доставили его в комендатуру.

Во время следствия контрактник находился под наблюдением командования воинской части.

Напомним, 20 декабря Владимир Путин сформировал специальный совет по мобилизации в России, несмотря на официальное ее завершение в стране-агрессоре. В состав рабочей группы вошли топ-чиновники и пропагандисты, освещающие вторжение России в Украину.

На следующий день, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация была объявлена с целью дальнейшего наступления на территории Украины. По его словам, призыв на войну также нужен был для стабилизации обстановки и "защиты новых территорий".