"Ворог нас боїться": український боєць із передової розповів про оборону Соледара (відео)

Військовослужбовець ЗСУ розповів, що, незважаючи на спроби противника зачепитися на окремих ділянках, загалом місто Соледар перебуває під повним вогневим контролем українських військ.

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Український військовослужбовець із позивним "Борода" розповів про деякі подробиці боїв за Соледар. За його словами, місто перебуває під повним вогневим контролем бійців 46-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, а противник у спробі атакувати позиції українських захисників зазнає значних втрат. Інтерв'ю військовослужбовця опубліковано на YouTube каналі українського журналіста Юрія Бутусова.

"Борода" останнім часом був командиром бронегрупи, яка вела нічні бої в місті. Він розповів, що противник останнім часом намагається змінювати тактику в наступальних діях, проте не має бойового духу та розбігається під ударами бійців ЗСУ.

"Ворог нас боїться, боїться наших "Козаків", наших бойових машин, які мають хорошу броню та якісне вогневе ураження", — сказав український захисник.

Також "Борода" розповів про втрати противника — його рота знищила понад 100 окупантів. Противник хоче зачепитися за позиції в будинках Соледара, намагаючись із різних боків удень і вночі за будь-яку ціну просуватися вперед. Але після того, як потрапляє під щільний вогонь наших артилерії, танків і штурмовиків, або гине, або рятується втечею, зазначив боєць ЗСУ.

"Місто Соледар повністю під вогневим контролем 46-ої аеромобільної бригади ДШБ Збройних сил України. Те, що вони просуваються та заселилися в окремі будинки... це не є укріпрайоном, і зноситься це дуже просто й швидко", — сказав "Борода".

Боєць додав, що зараз ворог тримає позиційну оборону та намагається атакувати з флангів, оскільки розуміє, що штурмувати "в лоб" марно, і навіть бойовики "вагнерівці" це розуміють.

Раніше повідомлялося, що російські війська призупинили наступ на місто Бахмут і зосередилися на прилеглих районах, зокрема, на місті Соледар. Журналісти Wall Street Journal 4 січня написали, що для ЗС РФ перемога на цьому напрямі має велике значення після серії поразок російських військ на полі бою.

Військові експерти з Інституту вивчення війни 8 січня написали про те, що власник "групи Вагнера" Євген Пригожин намагається пояснити повільне просування найманців під Бахмутом тим, що місто має унікальні захисні споруди й підземні шахти, де можна розміщувати особовий склад і військову техніку.