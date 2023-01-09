Привлекли лучшие резервы "вагнеровцев": россияне начали новый мощный штурм Соледара, — Маляр
По словам замминистра обороны, после предыдущей неудачной попытки захватить город, враг перегруппировался и снова пошел в наступление. В атаке решили задействовать дополнительные штурмовые отряды.
ВС РФ перегруппировались, задействовали дополнительные силы и начали новое наступление на Соледар в Донецкой области. Об этом у себя в соцсетях написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Чиновница уточнила, что после предыдущей неудачной попытки захватить город и отступления российская сторона смогла восстановить потери и перекинуть сюда дополнительные штурмовые отряды. Благодаря этому захватчики начали новый мощный штурм.
"Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев", — написала Маляр.
По ее словам, ВС РФ наступают буквально по телам своих убитых товарищей. При этом россияне активно используют артиллерию, системы залпового огня и минометы, "накрывая огнем даже собственных бойцов", подчеркивает замминистра.
В то же время, украинские военные продолжают мужественно, ценой собственной жизни защищать территорию.
"Жестокие бои идут просто в эти минуты", — резюмировала Маляр.
Напомним, военный журналист Юрий Бутусов 9 января рассказал, что штурмовые группы из числа завербованных российских заключенных идут вперед до полного уничтожения.
Украинский военнослужащий с позывным "Борода" также рассказал сегодня, 9 января, о некоторых подробностях боев за Соледар. По его словам, город находится под полным огневым контролем бойцов 46-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, а противник в попытке атаковать позиции украинских защитников несет значительные потери.