Залучили найкращі резерви "вагнерівців": росіяни розпочали новий потужний штурм Соледара, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони, після попередньої невдалої спроби захопити місто, ворог перегрупувався і знову пішов у наступ. В атаці вирішили задіяти додаткові штурмові загони.

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ЗС РФ перегрупувалися, задіяли додаткові сили та розпочали новий наступ на Соледар у Донецькій області. Про це в себе у соцмережах написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Чиновниця уточнила, що після попередньої невдалої спроби захопити місто та відступи російська сторона змогла відновити втрати та перекинути сюди додаткові штурмові загони. Завдяки цьому загарбники розпочали новий потужний штурм.

"Ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців", — написала Маляр.

[ + – ] Соледар знаходиться за 15 км від Бахмута

За її словами, ЗС РФ наступають буквально по тілах своїх убитих товаришів. Водночас росіяни активно використовують артилерію, системи залпового вогню та міномети, "накриваючи вогнем навіть власних бійців", наголошує заступниця міністра.

Водночас українські військові продовжують мужньо цінувати власне життя захищати територію.

"Жорстокі бої йдуть просто в ці хвилини", — резюмувала Маляр.

Нагадаємо, військовий журналіст Юрій Бутусов 9 січня розповів, що штурмові групи з-поміж завербованих російських ув'язнених йдуть уперед до повного знищення.

Український військовослужбовець із позивним "Борода" також розповів сьогодні, 9 січня, про деякі подробиці боїв за Соледар. За його словами, місто перебуває під повним вогневим контролем бійців 46-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, а противник у спробі атакувати позиції українських захисників зазнає значних втрат.