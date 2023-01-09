Бої за Соледар: Бутусов розповів про загрозу оточення міста з флангів

Російські військові можуть обстрілювати основну трасу постачання ЗСУ. Жорсткі бої за кожний будинок веде 46-а аеромобільна бригада разом із 10-ою гірничо-штурмовою бригадою.

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Місто Соледар Донецької області перебуває у загрозливій ситуації, російські військові можуть вести вогонь по основній трасі постачання ЗСУ, написав у Facebook головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

"На саму трасу росіяни вийти не можуть. Це не повне оточення, але нормальне постачання трасою неможливе, це критично для оборони. Можливості для виправлення ситуації є. У нас в цьому районі зосереджені значні сили, є війська і техніка", — поінформував військор. .

Найвище військове командування знає про тактичну обстановку, 8 січня у Соледарі був командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Морози ускладнюють маневри ЗСУ та ворожих військ. За такої температури боєздатність сильно залежить від належного забезпечення, зазначив Бутусов.

Жорсткі оборонні бої за кожний будинок веде 46-а аеромобільна бригада, тривають ближні бої та перестрілки. У боях ефективно діють підрозділи 10-ї гірничо-штурмової бригади, продовжив він.

ЗС РФ 9 січня вдалося просунутися на деяких напрямках ціною дуже великих втрат.

[ + – ] Соледар розташований за 15 кілометрів від Бахмута

"Десантники (46-ї бригади) діють зразково, бійці довіряють командирам і кожен робить все можливе для знищення ворога. Російські штурмові групи знищуються одна за одною в контактних боях на ближніх відстанях, але вони продовжують атаки і вводять у бій резерви", — зазначив журналіст.

Основна загроза росіян полягає у охопленні міста з флангів. Бутусов вважає, що ЗС РФ зроблять усе можливе, щоб пробитися на трасу в тилу Соледара, туди направили нові резерви з повітряно-десантних військ. Російське командування надає великого політичного значення захопленню Соледара, наголосив він.

"Згадується, як тримала Соледар та Бахмут 3 місяці поспіль одна 93-та механізована бригада. Як би було важливо, якби комбрига та всіх командирів батальйонів 93-ї відзначили за їхні майстерні дії на найвищому рівні, і намагалися б організувати управління, розвідку, застосування військ так само ефективно, як діяла 93. Вони билися за кожну посадку і завдавали втрат росіянам у рази більше, ніж несли самі", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, що в Міноборони України 9 січня розповіли про перегрупування військ Росії та початок нового наступу на Соледар.

Український військовий із позивним "Борода" 9 січня розповідав подробиці боїв за Соледар. Лише його рота змогла знищити понад 100 загарбників.

За версією газети The Wall Street Journal, росіяни могли зупинити наступ на Бахмут і зосередитися на вогневій поразці прилеглих районів, зокрема Соледара.