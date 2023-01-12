"Главное завоевание": эксперты рассказали, почему РФ так упорно пытается захватить Соледар

Журналисты пишут, что в городе продолжаются бои. Тактика ВСУ может состоять в том, чтобы вызывать атаки пехоты противника волна за волной. Таким образом украинские воины могут нанести врагу тяжелые потери

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Бои в Соледаре продолжаются, несмотря на заявления России о том, что она взяла этот населенный пункт под свой контроль. Если российские войска действительно захватят город, это станет первым завоеванием Москвы на Донбассе за последние месяцы, о чем пишет CNN.

Издание пишет, что значение Соледара в военном отношении минимально. Однако его захват позволит российским силам, и особенно "группе Вагнера", сосредоточить свое внимание на близлежащем Бахмуте, который стал целью еще летом.

Что происходит?

Украинские вооруженные силы заявили CNN, что российские войска не контролируют Соледар. Представитель ВСУ Сергей Череватый сказал, что в городе продолжаются бои. Вооруженные силы Украины и другие силы обороны проводят перегруппировку.

Он назвал предположение о том, что российские силы контролируют и окружили Соледар, "информационной операцией". По его словам, украинские силы снабжают войска боеприпасами и продовольствием. Ситуация находится под контролем.

Значение Соледара

Издание пишет, что Соледар имеет огромное значение для главы "группы Вагнера" Евгения Пригожина. Его бойцы, многие из которых были бывшими сокамерниками, несли тяжелые потери в ходе волн наземных атак за Бахмут. После нескольких месяцев, в течение которых Министерство обороны России ничего, кроме отступления, Пригожин стремится показать, что его люди добиваются успеха.

По словам журналистов, подтекстом "Соледара" является битва за влияние и ресурсы между Пригожиным и его врагами в Министерстве обороны. С мая прошлого года город Соледар является целью российских сил. С довоенным населением около 10 000 человек, он сам по себе не имеет большой стратегической ценности, но является путевой точкой на пути на Запад Донецкой области. Москва месяцами пыталась взять на Бахмут с востока, но если ей удастся захватить Соледар, она, по крайней мере, сможет подойти к городу с другого пути.

Как Украина защищает город?

В материале сказано, что на данный момент украинские силы удерживают некоторые позиции в Соледаре, а солдаты говорят, что в центре города продолжаются бои.

Сообщается, что тактика ВСУ может состоять в том, чтобы вызывать атаки пехоты противника волна за волной. Таким образом украинские воины могут нанести врагу тяжелые потери. Издание пишет, что такая тактика была успешно применена в Угледаре в конце прошлого года.

Также сообщалось, что в Генштабе рассказали о потерях оккупантов. По словам спикера Генштаба Александра Штупуна, сегодня в Соледаре российские военные предприняли попытку штурма, но вынуждены были отступить.

Ранее Фокус писал, что в CNN заявили, что ВСУ не собираются выходить из Соледара. Журналисты слышали сильный артиллерийский обстрел в окрестностях Соледара. Один из украинских солдат сказал, что ситуация очень сложная — следующие 24 часа будут решающими.

Еще напомним, что журналист Бутусов рассказал, чего не хватает украинским военным на передовой. По словам журналиста, средства термозащиты особенно необходимы операторам разведывательных и ударных дронов.