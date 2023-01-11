"Битва бушует": ВСУ не собираются выходить из Соледара, – CNN

Журналисты слышали сильный артиллерийский обстрел в окрестностях Соледара. Один из украинских солдат сказал, что ситуация очень сложная — следующие 24 часа будут решающими.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут тяжелые бои за город Соледар Донецкой области и не собираются отступать. Об этом сообщила съемочная группа американского телеканала CNN, которая находится рядом с городом.

Команда CNN в Донецкой области Украины в среду слышала непрекращающийся сильный артиллерийский огонь в окрестностях Соледара.

"Мы примерно в 7 километрах от места, где бушует эта битва. Вы можете слышать звуки работы артиллерии — большая их часть уходит в сторону города", – сказал Бен Ведеман из CNN.

[ + – ] Украинская 43-я артиллерийская бригада ведет огонь из немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000 недалеко от Соледара

Украинские войска, размещенные в нескольких километрах от линии фронта выполняли обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению без каких-либо признаков отступления или отхода.

Также на месте находился глава администрации Соледарского района, который помогал раздавать гуманитарную помощь местным жителям.

Журналисты видели много военных и медицинских машин, которые ВСУ получили из Польши, Франции, США и Великобритании.

Бои за Соледар — что говорят военные?

Один из солдат ВСУ в Соледаре рассказал CNN вечером 11 января, что он с товарищами остался в населенном пункте. По его словам, ситуация очень сложная и следующие 24 часа или будут решающими.

"В эти дни для города все решится, мы в ловушке, они хотят нас окружить. Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой. Не верьте тому, что говорят россияне. Мы держимся практически самостоятельно, без командиров", — сказал военный.

[ + – ] В Соледаре продолжаются тяжелые бои.

Солдат сказал, что если ближайшие украинские части удержат позиции, его подразделение сможет безопасно отступить. ВС РФ глушат связь и это сильно затрудняет координацию.

"Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть и воюет. Никакой связи с ними мы не имеем", — сказал солдат.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои.

"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", — уточнила она.

Генеральный штаб ВСУ заявил, что ВС РФ пытаются взять под контроль город Соледар и пути обеспечения украинских подразделений, но несут большие потери. Бои за город продолжаются.

Глава российской "группировки Вагнер" Евгений Пригожин сказал, что наемники взяли под контроль весь Соледар. Минобороны России заявило, что оккупанты блокировали Соледар с северной и южной сторон и ведут бои в самом городе.

Тяжелые бои ВСУ за Соледар и Бахмут доказали необходимость усилить военную помощь Украине от западных союзников, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.