"Нужно ускорить военную помощь", — генсек НАТО о боях за Соледар и Бахмут

Союзники, по словам Столтенберга, во время ключевого этапа войны должны намного быстрее помогать украинской армии.

Related video

Ожесточенные бои за Соледар и Бахмут свидетельствуют о том, что Запад должен усилить и ускорить военную помощь Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, которая проходила 11 января в Брюсселе.

По его словам, полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину изменило безопасность стран-членов Североатлантического Альянса, поэтому помощь союзников Украине сейчас важна, как никогда.

В этом контексте Йенс Столтенберг упомянул ожесточенные бои за Соледар и Бахмут, добавив, что коллеги по НАТО должны ускорить и усилить предоставление украинской армии вооружения, необходимого для отражения военной агрессии России.

По словам генсека Альянса, украинские военнослужащие во время боевых действий на Бахмутском направлении в очередной раз проявили мужество и показали важность военной помощи Украине.

"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей родины… Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В этот ключевой этап войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее", — продолжил Столтенберг и поблагодарил США, Францию и Германию за готовность в ближайшее время отправить ВСУ легкие танки, а также боевые машины пехоты.

Отметим, что 11 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг информацию о захвате оккупантами Соледара и призвал дождаться официальной сводки Генштаба.

Несколькими днями ранее также сообщалось, что Польша может передать Украине символическое количество танков Leopard 2.