Битва за Соледар: боец ВСУ опроверг слова Пригожина о "котле" в городе (фото)

Командование Восточной группировки войск ВСУ также опровергает информацию о захвате Соледара и призывает граждан дождаться сводки Генштаба.

Related video

Ситуация в прифронтовом Соледара похожа на "ад", но информация об окружении и "котле" не соответствует действительности. Об этом 11 января в своем Telegram-канале сообщил командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

По его словам, ситуация в Соледаре, по состоянию на 01:00 11 января, похожа на "ад". Силы обороны Украины приложили максимум усилий для отражения масштабного наступления ВС РФ, которые пытаются прорвать линию обороны украинских военнослужащих.

Командир взвода с позывным "Мадяр" отметил, что информация об ультиматумах и психологическом давлении на защитников Соледара также не соответствует действительности.

"Холод… Трудно представить, что с остатком гражданского населения в городе (независимо от приверженности). Констатация. Не для обсуждения. Бахмут — закатите губу, черви", — добавил Роберт Бровди, комментируя ситуацию в городе.

[ + – ] ВС РФ не захватывали Соледар, а город находится под контролем ВСУ

Через несколько часов командир взвода 2-й штурмовой роты обнародовал обновленную сводку с Бахмутского направления. Как отметил Роберт Бровди, ВС РФ при поддержке наемников "Группы Вагнера", по состоянию на 6:50 11 января, не удалось организовать окружение подразделений Вооруженных сил Украины.

Отдельно "Мадяр" высмеял заявление пресс-службы бизнесмена Евгения Пригожина, в котором говорилось, что украинские военнослужащие якобы попали в "котел" в центре Соледара.

"Никаких реализуемых котлов, ультиматумов или чувствительного успеха червей относительно границ по состоянию на 01:00 ночи. Далеко в фантазиях зашла пропаганда музыкального Геббельса", — резюмировал военнослужащий.

[ + – ] ВС РФ не захватывали Соледар, а город находится под контролем ВСУ

Отметим, что утром 11 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Суспільному" также опроверг информацию о захвате Соледара. Полковник Вооруженных сил призвал граждан дождаться официальной информации от Генерального штаба.

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", — добавил Череватый в комментарии журналистам.

Накануне пресс-служба владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина сообщила о том, что оккупанты якобы захватили прифронтовой Соледар и организовали "котел" для украинских военнослужащих. В качестве подтверждения также было опубликовано фото, сделанное в одной из шахт под населенным пунктом.

[ + – ] "Группа Вагнера" сообщила о захвате Соледара и окружении подразделений ВСУ

Напомним, что во вторник вечером, 10 января, в Минобороны Украины сообщали о продолжающемся штурме Соледара. По словам замминистра Анны Маляр, ВС РФ не прекращают атаковать подступы к позициям ВСУ, которые усеяны трупами российских солдат.

Институт изучения войны ISW в своем отчете от 10 января утверждал, что заявления России о захвате Соледара или Бахмута являются ложью.