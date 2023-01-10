"Не учитывают большие потери": россияне продолжают штурмовать Соледар, – Маляр

По словам замминистра обороны Украины, подступы к позициям ВСУ усеяны телами погибших оккупантов.

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В Донецкой области продолжаются тяжелые бои за удержание города Соледар. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр своем Telegram-канале.

Маляр отметила, что российское военное командование не считается с массовой гибелью собственных военнослужащих в попытках взять Соледар.

"Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника", — пишет заместитель министра.

Чиновница также упомянула о том, что украинские воины продолжают удерживать населенный пункт, давая отпор врагу.

"Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", — констатировала Анна Маляр.

[ + – ] На востоке идут тяжелые бои за Соледар

Днем ранее замминистра обороны Украины также сообщала, что после провальной попытки захватить Соледар ВС РФ перегруппировались и привлекли в город дополнительные силы для восполнения потерь.

Анна Маляр указала на то, что в Соледар перебросили одни из лучших штурмовых бригад "группы Вагнера". По ее словам, россияне продолжают наступательные движения буквально по телам своих погибших соотечественников.

Фокус также сообщал, что 9 января глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил начало более интенсивных боев на Бахмутском направлении. По его словам, Соледар остается под контролем ВСУ, однако от инфраструктуры города практически ничего не осталось.

По данным военной разведки Министерства обороны Великобритании от 10 января, несмотря на тяжелую ситуацию в Соледаре, окружение Бахмута российскими войсками в ближайшее время является маловероятным.

В американском Институте изучения войны считают, что основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин упомянул об участии своих бойцов в боях за Соледар, чтобы поднять их авторитет в глазах общественности. В отчете аналитиков от 9 января также отметили, что слова Пригожина о боях за здание городской администрации Соледара ничем не доказаны.