ВС РФ могли занять часть Соледара, но окружение Бахмута маловероятно, — разведка Британии

Часть нынешних боев, как отмечает ведомство, сосредоточена на входах в 200-километровые туннели заброшенной соляной шахты, которые могут быть использованы для проникновения за линию фронта.

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ВС РФ, несмотря на тяжелую ситуацию в Соледаре, в ближайшее время, вероятно, не смогут окружить Бахмут. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 10 января.

Ведомство отмечает, что в течение последних четырех дней ВС РФ и штурмовые подразделения "Группы Вагнера" совершили тактическое продвижение в направлении Соледара Донецкой области и, вероятно, контролируют часть населенного пункта.

Разведчики напоминают, что город расположен в 10 километрах от Бахмута, который остается главной оперативной целью для Кремля на ближайшее время.

"Захват Россией Соледара, скорее всего, является попыткой окружить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи. Часть боев сосредоточена на входах в 200-километровые туннели заброшенной соляной шахты, проходящие под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что они могут быть использованы для проникновения за их линию фронта", — продолжила военная разведка в своем отчете.

Вместе с этим, как считает ведомство, Россия, несмотря на тяжелую ситуацию в Соледаре, в ближайшее время не сможет окружить Бахмут, поскольку украинские войска оборудовали устойчивые оборонительные рубежи и сохраняют контроль над путями снабжения.

[ + – ] ВС РФ в ближайшее время не смогут окружить Бахмут

Отметим, что 9 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о начале масштабного штурма Соледара, для которого ВС РФ осуществили перегруппировку и привлекли лучшие резервы наемников "Группы Вагнера".

В понедельник, 9 января, об ожесточенных боях за Соледар, который расположен в 10 километрах от Бахмута, также сообщал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, Кремль использует для атаки на город пехотные подразделения "Группы Вагнера", а в результате боевых действий в населенном пункте практически полностью уничтожена инфраструктура.