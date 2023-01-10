"Идут по трупам своих": от инфраструктуры Соледара почти ничего не осталось, — ОВА

Для захвата населенного пункта, по словам Павла Кириленко, оккупанты задействуют большое количество штурмовых подразделений "Группы Вагнера".

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Соледар является одной из самых горячих точек на передовой и почти вся инфраструктура города была разрушена в результате боевых действий. Об этом 9 января в эфире национального телемарафона заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, Соледар остается под контролем Вооруженных сил Украины, но ВС РФ сконцентрировали большие усилия для захвата прифронтового города.

Глава ОВА подтвердил, что 9 января на Бахмутском направлении начались еще более ожесточенные бои, а от городской инфраструктуры населенного пункта практически ничего не осталось. Отдельно Кириленко отметил, что в районе Соледара увеличилось количество штурмовых подразделений "Группы Вагнера", с помощью которых оккупанты пытаются установить контроль над городом.

"Украинские бойцы держат город и наносят такие поражения, что действительно враг идет по трупам своих наемников и пытается пройти в город. Но самые ожесточенные бои продолжаются, и это свидетельствует о том, что город является украинским. Он держится благодаря нашим защитникам", — продолжил Кириленко в эфире телемарафона.

Глава ОВА заверил, что информация о якобы захвате населенного пункта, которую активно распространяют российские пропагандисты, не соответствует действительности. После разрушения инфраструктуры в Соледаре остались только шахты и укрепления, которые ВС РФ отчаянно штурмуют, пытаясь установить контроль над городом.

"Командование здесь, на месте, все необходимые меры от перегруппировки до добавления дополнительных сил уже приняты. Дополнительно при необходимости будут добавляться силы", — резюмировал Кириленко, комментируя ситуацию в Соледаре.

Отметим, что вечером 9 января замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила о начале масштабного штурма Соледара. По словам замминистра, ВС РФ перегруппировались и привлекли для наступательной операции лучшие резервы наемников из "Группы Вагнера".

О задействовании самых профессиональных "вагнеровцев" в боях за Соледар 9 января также информировал Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Генерал-полковник отмечал, что город остается под контролем ВСУ, а после неудачного штурма ВС РФ понесли большие потери и отошли на прежние позиции.