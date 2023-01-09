РФ бросила на штурм Соледара самых профессиональных "вагнеровцев", — генерал ВСУ

Как подчеркивает Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, оккупанты понесли потери и отошли, а город остается под контролем ВСУ.

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Россия бросила на захват прифронтового Соледара наиболее профессиональные отряды наемников "Группы Вагнера". Об этом 9 января заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский по итогам визита на Донбасс, в ходе которого генерал-полковник посетил украинских защитников на передовой.

По его словам, заявления России о том, что оккупационным войскам якобы удалось захватить Соледар, не соответствуют действительности.

Во время визита на Донетчину Александр Сырский непосредственно осуществлял меры по организации обороны, усилив направления переброской дополнительных подразделений. Генерал-полковник подчеркнул, что Россия для захвата Соледара бросила в бой наиболее подготовленные отряды наемников "Группы Вагнера", но противник понес большие потери из-за профессионализма Сил обороны Украины.

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям. Бросили в бой наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев". Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил", — продолжил Сырский, комментируя ситуацию на Бахмутском направлении.

Отдельно 9 января ситуацию в прифронтовом Соледаре прокомментировал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, в населенном пункте Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия — только за минувшие сутки противник осуществил более 100 обстрелов.

После Нового года генерал-полковник ВСУ Александр Сырский рассказывал, что Силы обороны Украины сорвали план оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута. Россиянам, по словам Командующего Сухопутными войсками, поставили задачу добиться успеха на Бахмутском направлении до 26 декабря, однако указанные населенные пункты остаются под контролем украинской армии.