РФ кинула на штурм Соледара найпрофесійніших "вагнерівців", — генерал ЗСУ

Як наголошує Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, окупанти зазнали втрат і відійшли, а місто залишається під контролем ЗСУ.

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Росія кинула на захоплення прифронтового Соледара найпрофесійніші загони найманців "Групи Вагнера". Про це 9 січня заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський за підсумками візиту на Донбас, під час якого генерал-полковник відвідав українських захисників на передовий.

За його словами, заяви Росії про те, що окупаційним військам нібито вдалося захопити Соледар, не відповідають дійсності.

Під час візиту на Донеччину Олександр Сирський безпосередньо здійснював заходи щодо організації оборони, посиливши напрямки перекидання додаткових підрозділів. Генерал-полковник підкреслив, що Росія для захоплення Соледара кинула в бій найбільш підготовлені загони найманців "Групи Вагнера", але противник зазнав великих втрат через професіоналізм Сил оборони України.

"Ворог знову зробив відчайдушну спробу штурму міста Соледар на різних напрямках. Кинули в бій найбільш професійні загони "вагнерівців". Водночас, завдяки мужності наших захисників, вмілому та грамотному застосуванню вогневої поразки, противник зазнав значних втрат і в черговий раз відступив", — Продовжив Сирський, коментуючи ситуацію на Бахмутському напрямку.

Окремо 9 січня ситуацію у прифронтовому Соледарі прокоментував речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, у населеному пункті Донецької області тривають запеклі бойові дії — лише минулої доби противник здійснив понад 100 обстрілів.

Після Нового року генерал-полковник ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що Сили оборони України зірвали план окупантів із захоплення Соледара та оточення Бахмута. Росіянам, за словами Командувача Сухопутними військами, поставили завдання досягти успіху на Бахмутському напрямку до 26 грудня, проте вказані населені пункти залишаються під контролем української армії.