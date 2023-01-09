22 бойові зіткнення за добу: в ЗСУ розповіли, що відбувається в Соледарі

За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватового, з настанням морозів ЗСУ зможуть використовувати важку техніку для контрнаступальних дій.

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У Соледарі точаться жорсткі бої. За добу окупанти 106 разів обстріляли населений пункт. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, нині в Соледарі жорсткі зіткнення, за добу сталося 22 бої. Наразі командування робить необхідні зусилля для того, щоб окупанти не змогли просунутися далі. Для цього ЗСУ завдають системних ударів по ЗС РФ.

"Вчора (8 січня) було виділено командирам, які там у Соледарі, додаткові сили та засоби. Соледар на постійному контролі. Я думаю, що спільними зусиллями вдасться стабілізувати ситуацію", — заявив Череватий.

Також він додав, що мають прийти заморозки, які дозволять бійцям ЗСУ використовувати важку техніку — танки, БМП, БТР — тож будуть можливі контрнаступальні дії української армії. Водночас перевагу матиме той, хто краще підготується до зими, і хто матиме більш якісні тактичні плани.

Нагадаємо, 9 січня журналіст Юрій Бутусов опублікував інтерв'ю бійця 46-ї десантно-штормової бригади про ситуацію у Соледарі. За словами військового, загалом місто перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ.

4 січня ЗМІ писали, що ЗС РФ перемкнули увагу на штурм Соледара через марні спроби штурмувати Бахмут.