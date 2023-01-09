22 боевых столкновения за сутки: в ВСУ рассказали, что происходит в Соледаре

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватового, с наступлением морозов ВСУ смогут использовать тяжелую технику для контрнаступательных действий.

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В Соледаре проходят жесткие бои. За сутки оккупанты 106 раз обстреляли населенный пункт. Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, ныне в Соледаре жесткие боестолкновения, за сутки произошло 22 боя. Сейчас командование предпринимает необходимые усилия для того, чтобы оккупанты не смогли продвинуться дальше. Для этого ВСУ наносят системные удары по ВС РФ.

"Вчера (8 января) были выделены командирам, которые там в Соледаре, дополнительные силы и средства. Соледар на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку", — заявил Череватый.

Также он добавил, что должны прийти заморозки, которые позволят бойцам ВСУ использовать тяжелую технику — танки, БМП, БТР — поэтому будут возможны контрнаступательные действия украинской армии. Вместе с тем преимущество будет иметь тот, кто лучше подготовится к зиме, и у кого будут более качественные тактические планы.

Напомним, 9 января журналист Юрий Бутусов опубликовал интервью бойца 46-й десантно-штормовой бригады о ситуации в Соледаре. По словам военного, в целом город находится под полным огневом контроле ВСУ.

4 января СМИ писали, что ВС РФ переключили внимание на штурм Соледара из-за тщетных попыток штурмовать Бахмут.