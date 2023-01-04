Сили оборони зірвали план росіян захопити Соледар до Нового року, — генерал ЗСУ

Незважаючи на великі втрати серед особового складу, окупанти, за словами генерал-лейтенанта Олександра Сирського, продовжують здійснювати повзучий наступ на Донеччині.

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Сили оборони України зірвали план росіян захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, цитуючи заяву Командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, командування ЗС РФ поставило перед своїми військовослужбовцями завдання до 26 грудня захопити Соледар та оточити прифронтовий Бахмут.

Силам оборони України, як зазначає Олександр Сирський, вдалося порушити всі плани окупантів, які мають перевагу в особовому складі та бойовій техніці. Водночас, як попереджає генерал-полковник ЗСУ, на Донбасі триває повзучий наступ ЗС РФ, які намагаються встановити контроль над усією територією Донеччини.

"Нам вдалося зірвати плани ворога. Водночас, противник не відмовився від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Наступне угруповання військ противника продовжує повзучий наступ на Донеччині. Численні штурми наших позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала", — продовжив Сирський, коментуючи ситуацію на передовій.

За словами топофіцера, безповоротні втрати ЗС РФ, незважаючи на перевагу в озброєнні й особовому складі, у кілька разів перевищують ЗСУ.

Зазначимо, що військова розвідка Міноборони Великої Британії у своєму звіті від 3 січня поставила під сумнів факт, що ЗС РФ зможе найближчим часом захопити Бахмут. Україна, за словами відомства, останнім часом перекинула на цю ділянку фронту значне підкріплення, завдяки чому місто залишається під контролем ЗСУ.

Після Нового року власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин виправдовувався перед росЗМІ та розповідав, що найманцям не вдається захопити Бахмут через "500 ліній оборони", які були споруджені українськими військовослужбовцями.