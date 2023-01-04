Силы обороны сорвали план россиян захватить Соледар до Нового года, — генерал ВСУ

Несмотря на большие потери среди личного состава, оккупанты, по словам генерал-лейтенанта Александра Сырского, продолжают осуществлять ползучее наступление на Донетчине.

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Силы обороны Украины сорвали план россиян захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны, цитируя заявление Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По его словам, командование ВС РФ поставило перед своими военнослужащими задачу до 26 декабря захватить Соледар и окружить прифронтовой Бахмут.

Силам обороны Украины, как отмечает Александр Сырский, удалось нарушить все планы оккупантов, у которых есть преимущество в личном составе и боевой технике. Вместе с тем, как предупреждает генерал-полковник ВСУ, на Донбассе продолжается ползучее наступление ВС РФ, которые пытаются установить контроль над всей территорией Донетчины.

"Нам удалось сорвать планы врага. Вместе с этим, противник не отказался от своих планов выйти на границы Донецкой области. Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление на Донетчине. Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла", — продолжил Сырский, комментируя ситуацию на передовой.

По словам топ-офицера, безвозвратные потери ВС РФ, несмотря на преимущество в вооружении и личном составе, в несколько раз превышают ВСУ.

Отметим, что военная разведка Минобороны Великобритании в своем отчете от 3 января поставила под сомнение факт, что ВС РФ смогут в ближайшее время захватить Бахмут. Украина, по словам ведомства, в последнее время перебросила на этот участок фронта значительное подкрепление, благодаря чему город остается под контролем ВСУ.

После Нового года владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оправдывался перед росСМИ и рассказывал, что наемникам не удается захватить Бахмут из-за "500 линий обороны", которые были сооружены украинскими военнослужащими.