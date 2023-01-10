Погоня за репутацией: Пригожин использует сообщения об успехах вагнеровцев под Соледаром, — ISW

В новом отчете говорится, что ситуация для Украины в районе Соледара остается крайне сложной, хотя город силы обороны контролируют.

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Владелец "группы Вагнера", друг президента РФ Владимира Путина миллиардер Евгений Пригожин использует сообщения об успехах своих наемников, чтобы поднять их авторитет как эффективной боевой единицы. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете сказано, что 9 января Пригожин заявил, что подразделения группы "Вагнер" занимают позиции в Соледаре, отметив их исключительность. По его словам, якобы идут ожесточенные бои за здания городской администрации.

Кроме того, в отчете говорится, что ситуация для Украины в районе Соледара остается крайне сложной, хотя город силы обороны контролируют.

При этом, как пишут аналитики, российские блогеры поспешили заявить, что наемники "Вагнера" ведут бои прямо в центре Соледара. Однако украинские войска сохраняют контроль над предприятием "Артемсоль" и окружающими его многоэтажками в северной части города.

Более того, российские источники заявили, что оккупанты смогли захватить Бахмутское (к юго-востоку от Соледара), Красную Гору и Парасковиевку (к юго-западу от Соледара). Кроме того, бои продолжаются Берховке. Однако никаких подтверждений аналитики пока этому не увидели.

"В Генштабе Украины отметили, что украинские войска отражали атаки российских войск на Соледар, Красную Гору, Подгородное и Роздоловку в период с 8 по 9 января", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что Бутусов рассказал об угрозе окружения Соледара с флангов. Российские военные могут обстреливать основную трассу снабжения ВСУ. Жесткие бои за каждый дом ведет 46-я аэромобильная вместе с 10-й горно-штурмовой бригадой.

Также сообщалось, что Гайдай заявил, что снайпер ВС РФ убил последнюю жительницу села в Луганской области. По данным главы Луганской ОВА, село Новоселовское в результате боев разрушено до основания и там уже никто не живет. ВСУ постепенно освобождают регион с Харьковского направления.

Еще напомним, что Россия привозит иранские дроны Shahed в Беларусь на доукомплектовку. По данным организации "Белый легион", россияне доставляют БПЛА на Гомельский радиозавод. Работники перекрашивают и наносят на аппараты соответствующие знаки, далее их везут обратно в РФ.