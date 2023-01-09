Россия привозит иранские дроны Shahed в Беларусь на доукомплектовку, – общественники

По данным организации "Белый легион", россияне доставляют БПЛА на Гомельский радиозавод. Работники перекрашивают и наносят на аппараты соответствующие знаки, далее их везут обратно в РФ.

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В Беларуси доукомплектовываются иранские дроны-камикадзе Shahed, которыми российская армия атакует Украину. Об этом сказал 9 января основатель белорусской общественной организации "Белый легион" Сергей Бульба в эфире канала "Эспресо" со ссылкой на собственные источники.

БПЛА, по его данным, сначала доставляют в Мурманск, а затем — на Гомельский радиозавод. Там их доукомплектовывают, перекрашивают, наносят соответствующие знаки и везут назад в РФ, рассказал он.

Минск, по словам общественника, пытается договориться с Тегераном о производстве иранских беспилотников на территории Беларуси. Для этой цели белорусская делегация летала в Иран.

"Там они пытались договориться с иранцами не только о производстве снарядов большого калибра на территории Беларуси, но и о производстве дронов-камикадзе", — сообщил Бульба.

Беларусь стремится наладить пути получения иностранных технологий, которые Россия не может купить из-за санкций Запада, заключил он.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 января рассказал, где россияне хотят разместить предприятия по сборке БПЛА Shahed. Возможно, это будет в городе Тольятти Самарской области.

Украинские специалисты нашли внутри одного из дронов Shahed детали, изготовленные 13 компаниями из США. БПЛА сбили осенью 2022 года в Украине.

По данным СМИ, операторов иранских беспилотников могут обучать на полигоне в российском городе Коломна. Он находится рядом с центром беспилотной авиации Минобороны России.