Дроны Shahed будут собирать в российском городе Тольятти, — Данилов

По словам секретаря Совета национальной безопасности, украинские разведчики полагают, что сборка БПЛА может быть налажена и в других городах РФ.

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Во время интервью на канале "Ми – Україна" Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал, где россияне собираются наладить производство дронов типа "Шахед", передает gordonua.com.

По словам Данилова, украинской стороне хорошо известно, где именно будут развернуты предприятия по сборке иранских БПЛА Shahed — в городе Тольятти в Самарской области. Производства будут располагаться глубже в тылу. Google-карты показали, что Тольятти находится в 1216 км от Харькова. Также Данилов подчеркнул, что сбора будет осуществляться и в других городах, но не назвал в каких именно, а сослался лишь на данные украинской разведки, которая, по его мнению, "работает просто безупречно" "во многих вопросах". Секретарь СНБО отметил, что благодаря разведчикам, защитники Украины знают заранее, какие шаги будет предпринимать военное командование РФ,

В интервью Алексей Данилов также рассказал о комплектующих для ударных дронов "Шахед". В частности, были обнаружены детали, к которым, по идее, Иран не должен иметь доступ. Он подчеркнул, что этим вопросом заняты разведки разных стран и выразил надежду, что компании-производители, чью продукцию использовали иранцы в качестве "начинки" для своих беспилотников, сделают все возможное, чтобы лишить и иранцев, и россиян доступа к ней. Спикер добавил, что возможность найти замену некоторым комплектующим — это проблема, и пока не ясно, как россияне и иранцы ее решат и из чего, в итоге, будут собирать дроны.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ разрабатывают беспилотник под названием Vезделет и позиционируют его, как дрон для доставки грузов.