Дрони Shahed збиратимуть у російському місті Тольятті, — Данілов

За словами секретаря Ради національної безпеки, українські розвідники вважають, що складання БПЛА може бути налагоджене і в інших містах РФ.

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Під час інтерв'ю на каналі "Ми – Україна" Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, розповів, де росіяни збираються налагодити виробництво дронів типу "Шахід", повідомляє gordonua.com.

За словами Данілова, українській стороні добре відомо, де саме розгорнуть підприємства зі збирання іранських БПЛА Shahed — у місті Тольятті у Самарській області. Виробництва розташовуватимуться глибше в тилу. Google-карти показали, що Тольятті знаходиться за 1216 км від Харкова. Також Данілов наголосив, що збори будуть здійснюватися і в інших містах, але не назвав у яких саме, а послався лише на дані української розвідки, яка, на його думку, "працює просто бездоганно" "у багатьох питаннях". Секретар РНБО зазначив, що завдяки розвідникам, захисники України знають заздалегідь, які кроки робитиме військове командування РФ,

В інтерв'ю Олексій Данілов також розповів про деталі для комплектування для ударних дронів "Шахед". Зокрема, виявлено деталі, до яких, за ідеєю, Іран не повинен мати доступу. Він наголосив, що цим питанням зайняті розвідки різних країн і висловив сподівання, що компанії-виробники, чию продукцію використовували іранці як "начинку" для своїх безпілотників, зроблять все можливе, щоб позбавити іранців, і росіян доступу до неї. Спікер додав, що можливість знайти заміну деяким комплектуючим — це проблема, і поки не ясно, як росіяни та іранці її вирішать і з чого зрештою збиратиму дрони.

Раніше ми повідомляли про те, що у РФ розробляють безпілотник під назвою Vезделет і позиціонують його, як дрон для доставки вантажів.