В сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили детали более десяти компаний США, — СМИ

Журналисты пишут, что Иран и Россия создают подставные компании для покупки оборудования и уклонения от санкций. Западным правительствам тяжело эти подставные компании раскрыть.

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Внутри одного из иранских дронов-камикадзе, сбитого осенью 2022 года в Украине, были обнаружены детали, изготовленные более чем дюжиной американских компаний. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные украинской разведки.

Согласно оценке разведки, из 52 компонентов, снятых украинцами с иранского беспилотника Shahed-136, 40 были произведены 13 различными американскими компаниями. Остальные 12 компонентов были произведены компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

Издание пишет, что администрация президента США Джо Байдена, которая пообещала сделать все для прекращения производства БПЛА в Иране, столкнулась с серьезными проблемами. Так, Белый дом создал административную целевую группу для расследования того, как американские и западные технологии оказываются в иранских беспилотниках.

В материале сказано, что нет никаких доказательств того, что какая-либо из американских компаний нарушает законы США о санкциях и сознательно экспортирует свои технологии в Иран для использования для производства дронов. Эксперты отмечают, что компаниям очень тяжело отследить, куда именно попадают их детали, если речь идет о мировом рынке.

Журналисты пишут, что попавшие под санкции иранские компании, по-видимому, успешно обходят санкции США. Например, компания Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), создавшая сбитый дрон, с 2008 года находится под санкциями США.

Россия и Иран пытаются обходить санкции

Сообщается, что одна из основных проблем заключается в том, что российским и иранским чиновникам гораздо проще создать подставные компании для покупки оборудования и уклонения от санкций. Западным правительствам тяжело эти подставные компании раскрыть.

По словам директора проекта по управлению искусственным интеллектом в Центре стратегических и международных исследований Грегори Аллена, индустрия микроэлектроники в значительной степени зависит от сторонних дистрибьюторов и реселлеров, которых трудно отследить, а микрочипы и другие небольшие устройства, используемые во многих иранских и российских беспилотниках, не только недороги и широко доступны, но и малозаметны.

Дэмиен Сплитерс, заместитель директора по операциям в Conflict Armament Research, сказал журналистам, что санкции Запада будут эффективны только в том случае, если правительства продолжат следить за тем, какие запчасти куда попадают.

"Иран и Россия попытаются обойти санкции и попытаются изменить свои каналы приобретения. И это именно то, на чем мы хотим сосредоточиться: выход в поле и открытие этих систем, отслеживание компонентов и мониторинг изменений", — сказал эксперт.

Эксперты также сообщили CNN, что, если правительство США хочет усилить соблюдение санкций, ему потребуется выделить больше ресурсов и нанять больше сотрудников, которые могут находиться на местах для отслеживания поставщиков и реселлеров этих продуктов.

Американские компании заявляют, что соблюдают законы США

Издание пишет, что по оценке украинской разведки, среди компонентов американского производства, обнаруженных в беспилотнике, было почти два десятка деталей производства компании Texas Instruments. Речь идет о микроконтроллерах, регуляторах напряжения и контроллерах цифровых сигналов. Также были обнаружены компоненты, произведенные International Rectifier, которая сейчас принадлежит немецкой компании Infineon, и швейцарской компанией U-Blox.

Компания Texas Instruments заявила, что не продает никакую продукцию в Россию, Беларусь или Иран.

А Грегор Родехузер, представитель немецкого производителя полупроводников Infineon, сказал CNN, что компания осуждает начатой Россией войну против Украины.

Швейцарский производитель полупроводников U-Blox также заявил, что его продукция предназначена только для коммерческого использования и что использование его продукции для российской военной техники является явным нарушением условий продажи.

Ранее Фокус писал, что СМИ сообщили, что Украина для сбития дешевых дронов использует более дорогие ракеты ПВО. Производство иранского БПЛА Shahed, по подсчетам экспертов, обойдется в $20 тысяч, а стоимость пуска одной ракеты "земля-воздух" может составлять до $500 тысяч.

Также сообщалось, что эксперт рассказал, как навсегда прекратить атаки иранских дронов Shahed. Россия может еще долго запускать иранские БПЛА по ночам, получая новые партии от Ирана.