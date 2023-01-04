У збитому іранському дроні-камікадзе виявили деталі понад десяти компаній США, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Іран і Росія створюють підставні компанії для покупки обладнання та ухилення від санкцій. Західним урядам важко ці підставні компанії розкрити.

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Усередині одного з іранських дронів-камікадзе, збитого восени 2022 року в Україні, було знайдено деталі, виготовлені більш ніж дюжиною американських компаній. Про це пише CNN із посиланням на дані української розвідки.

Згідно з оцінкою розвідки, з 52 компонентів, знятих українцями з іранського безпілотника Shahed-136, 40 було вироблено 13 різними американськими компаніями. Інші 12 компонентів було вироблено компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.

Видання пише, що адміністрація президента США Джо Байдена, яка пообіцяла зробити все для припинення виробництва БПЛА в Ірані, зіткнулася із серйозними проблемами. Так, Білий дім створив адміністративну цільову групу для розслідування того, як американські та західні технології опиняються в іранських безпілотниках.

У матеріалі сказано, що немає жодних доказів того, що будь-яка з американських компаній порушує закони США про санкції та свідомо експортує свої технології в Іран для використання у процесі виробництва дронів. Експерти зазначають, що компаніям дуже важко відстежити, куди саме потрапляють їхні деталі, якщо йдеться про світовий ринок.

Журналісти пишуть, що іранські компанії, які потрапили під санкції, мабуть, успішно обходять санкції США. Наприклад, компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), яка створила збитий дрон, з 2008 року перебуває під санкціями США.

Росія та Іран намагаються обходити санкції

Повідомляється, що одна з основних проблем полягає в тому, що російським та іранським чиновникам набагато простіше створити підставні компанії для покупки обладнання та ухилення від санкцій. Західним урядам важко ці підставні компанії розкрити.

За словами директора проєкту з управління штучним інтелектом у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Грегорі Аллена, індустрія мікроелектроніки значною мірою залежить від сторонніх дистриб'юторів і реселерів, яких важко відстежити, а мікрочіпи й інші невеликі пристрої, що використовуються у багатьох іранських і російських безпілотниках, не лише недорогі та широко доступні, але й малопомітні.

Демієн Сплітерс, заступник директора з операцій у Conflict Armament Research, сказав журналістам, що санкції Заходу будуть ефективні лише в тому випадку, якщо уряди продовжать стежити за тим, які запчастини куди потрапляють.

"Іран і Росія спробують обійти санкції та спробують змінити свої канали придбання. І це саме те, на чому ми хочемо зосередитися: вихід у поле та відкриття цих систем, відстеження компонентів і моніторинг змін", — сказав експерт.

Експерти також повідомили CNN, що, якщо уряд США хоче посилити дотримання санкцій, йому потрібно буде виділити більше ресурсів і найняти більше співробітників, які можуть перебувати на місцях для відстеження постачальників і реселерів цих продуктів.

Американські компанії заявляють, що дотримуються законів США

За оцінкою української розвідки, серед компонентів американського виробництва, виявлених у безпілотнику, було майже два десятки деталей виробництва компанії Texas Instruments. Йдеться про мікроконтролери, регулятори напруги та контролери цифрових сигналів. Також були виявлені компоненти, виготовлені International Rectifier, яка зараз належить німецькій компанії Infineon, і швейцарською компанією U-Blox.

Компанія Texas Instruments заявила, що не продає жодної продукції в Росію, Білорусь чи Іран.

А Грегор Родехузер, представник німецького виробника напівпровідників Infineon, сказав CNN, що компанія засуджує розпочату Росією війну проти України.

Швейцарський виробник напівпровідників U-Blox також заявив, що його продукція призначена тільки для комерційного використання і використання його продукції для російської військової техніки є очевидним порушенням умов продажу.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ повідомили, що Україна для збиття дешевих дронів використовує більш дорогі ракети ППО. Виробництво іранського БПЛА Shahed, за підрахунками експертів, коштуватиме $20 тисяч, а вартість пуску однієї ракети "земля-повітря" може становити до $500 тисяч.

Також повідомлялося, що експерт розповів, як назавжди припинити атаки іранських дронів Shahed. Росія може ще довго запускати іранські БПЛА вночі, отримуючи нові партії від Ірану.