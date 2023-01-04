Україна для збиття дешевих дронів використовує дорожчі ракети ППО, — NYT

Виробництво іранського БПЛА Shahed, за підрахунками експертів, коштуватиме $20 тисяч, а вартість пуску однієї ракети "земля-повітря" може становити до $500 тисяч.

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Україна використовує дорожчі ракети для знищення іранських дронів-камікадзе Shahed, які Росія запускає у напрямку цивільної та критичної інфраструктури. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

Журналісти, посилаючись на Командування Повітряних сил ЗСУ, зазначають, що з 1 січня українські військовослужбовці збили усі іранські дрони-камікадзе Shahed, випущені Росією.

У цьому контексті автори матеріалу запитують: "як довго Україна зможе так захищатися, якщо ракети для ППО коштують у рази дорожче, ніж самі безпілотники?".

Виконавчий директор агентства бізнес-розвідки Molfar Артем Старосек стверджує, що виробництво іранського дрона-камікадзе Shahed може коштувати $20 тисяч, а вартість пуску однієї ракети класу "земля-повітря" становить від $140 до $500 тисяч (радянська ракета С-300 і боєприпас для системи NASAMS відповідно). За підрахунками компанії, з вересня Росія випустила у напрямку українських міст близько 600 безпілотників.

Старосек також вважає, що витрати на знищення дронів-камікадзе необхідно розглядати у певному аспекті — країна витратить на збиття ворожого БПЛА менше коштів, ніж потім відновлюватиме об'єкт енергоінфраструктури.

"На думку деяких аналітиків, такий дисбаланс (за вартістю БПЛА і ракет — ред.) може з часом виявитися на користь Росії і дорого обійтися Україні та її союзникам. Обидві сторони використовували безпілотники не тільки для розвідки та атак з моменту початку російського вторгнення в лютому, що стало першим випадком їх широкого застосування в європейській війні. Військова влада в Києві мало говорить про деталі своєї ППО, посилаючись на оперативну секретність, яка огорнула більшу частину їхнього військового планування, або про вартість, що ускладнює аналіз", — йдеться у матеріалі The NYT.

Експерт дослідницького інституту CNA з російських Збройних сил Майкл Кофман зазначає, що ЗСУ для знищення іранських дронів-камікадзе використовує "зоопарк різних систем ППО", включаючи ракетні системи виробництва СРСР чи НАТО. Щобільше українські військовослужбовці активно залучають зенітні самохідні установки Gepard, які вважаються відносно недорогими у застосуванні проти БПЛА.

Агентство-бізнес розвідки Molfar попереджає, що зараз Україна залежить від західних союзників, які не лише передають озброєння, а й покривають витрати на виробництво боєприпасів. Однак існує небезпека, що незабаром Захід "може втомитися" від таких витрат.

Декількома днями раніше офіційний Тегеран заперечував допомогу Росії у війні проти України і називав "безпідставними" звинувачення в передачі дронів-камікадзе Shahed після вторгнення ЗС РФ.

Командування Повітряних сил ЗСУ, зі свого боку, попереджало, що найближчим часом Україна не зможе створити "купол" із ППО для захисту від російських ракет та безпілотників.