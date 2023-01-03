"Безпідставні звинувачення": Іран заперечує допомогу РФ у війні проти України

Офіційний Київ, як вважають в іранському МЗС, має зайнятися пошуком рішень виходу із "кризи", оскільки співпраця з Москвою здійснювалася ще до вторгнення в Україну.

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Іран не є стороною повномасштабного збройного конфлікту між Україною та Росією. Про це заявив офіційний представник іранського Міністерства закордонних справ Нассер Канаані.

За його словами, звинувачення на адресу Ірану про поставки Росії дронів-камікадзе Shahed, які активно використовуються для ударів по українських містах, є "безпідставними".

Нассер Канаані стверджує, що Тегеран не є стороною збройного конфлікту, а оборонна співпраця з Москвою здійснювалася ще до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

"Іран не є частиною конфлікту в Україні і безпідставні звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити це питання. Оборонна співпраця Ірану з іншими країнами ґрунтується на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів та правил", — продовжив дипломат під час пресконференції.

Представник МЗС також порадив керівництву України зайнятися пошуком та розглядом сценаріїв "вирішення кризи", а не висувати звинувачення на адресу офіційного Тегерана. Підсумовуючи, Канаані зазначив, що іранські та українські офіційні особи обмінялися думками щодо подібних заяв, але Київ нібито не зміг надати доказів, що оборонна співпраця з Москвою продовжується.

Зазначимо, що наприкінці грудня МЗС Ірану пригрозило президентові України Володимиру Зеленському після його офіційного візиту до США та виступу у Конгресі. Зокрема дипломат Нассер Канаані обурився тим, що глава держави звинуватив Тегеран у продовженні військової співпраці з Росією.

Інститут вивчення війни ISW, у свою чергу, наприкінці грудня попереджав, що Росія отримала з Ірану нову партію дронів-камікадзе, які можуть бути використані для ударів по Україні.