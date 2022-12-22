"Терпіння не безмежне": МЗС Ірану пригрозило Зеленському через промову в Конгресі

Іранський дипломат Нассер Канаані заявив, що терпіння Ірану щодо "безпідставних звинувачень" українського президента у військовій підтримці Москви не є безмежним.

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Представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані різко відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського у Конгресі США щодо військової підтримки Росії у війні проти України. Іранський дипломат 22 грудня заявив, що Тегеран не надавав жодної військової допомоги жодній стороні цього конфлікту. Про це повідомляє пресслужба іранського МЗС.

У публікації йдеться про те, що іранська сторона засуджує "неодноразові звинувачення та грубі вислови" Зеленського у Конгресі на адресу Ірану. Канаані наголосив, що ісламська республіка не постачала жодної військової техніки, зокрема дронів, жодній із сторін для використання у війні в Україні.

За його словами, Тегеран завжди поважав територіальну цілісність України та інших країн. У зв'язку з цим Канаані заявив, що звинувачення Зеленського безпідставні, а терпіння іранської сторони не безмежне.

"Зеленському слід було б знати, що стратегічний терпець Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним", — заявив представник іранського МЗС.

Дипломат порадив українському лідеру згадати долю тих політиків, які користувалися підтримкою Сполучених Штатів та "витягти з цього уроки".

"Пан Зеленський має винести уроки з долі деяких лідерів країн, які були задоволені підтримкою Америки", — заявив Канаані.

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Зазначимо, що Росія у війні проти України використовує іранські ударні дрони Shahed. У зв'язку з цим адміністрація президента США Джо Байдена створила робочу групу для розслідування влучення західних комплектуючих до іранських безпілотників. Як говорилося в матеріалі телеканалу CNN, Вашингтон запроваджував експортні обмеження для заборони доступу Ірану до передових технологій, але Тегеран все одно одержав їх.

Раніше Фокус розповідав подробиці виступу президента України Володимира Зеленського у Конгресі США 22 грудня. Серед іншого український лідер заявив, що Іран постачає Росії озброєння, за допомогою якого російські військові завдають ударів по критичній інфраструктурі України.

За інформацією агентства Bloomberg, Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут довжиною 3000 км, який надасть можливість обходити західні санкції. На цей проект країни витратили близько 25 млрд доларів.