Терпение не безгранично: МИД Ирана пригрозил Зеленскому из-за речи в Конгрессе
Иранский дипломат Нассер Канаани заявил, что терпение Ирана в отношении "безосновательных обвинений" украинского президента в военной поддержке Москвы не является безграничным.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани резко отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США о военной поддержке России в войне против Украины. Иранский дипломат 22 декабря заявил, что Тегеран не предоставлял никакой военной помощи ни одной стороне этого конфликта. Об этом сообщает пресс-служба иранского МИД.
В публикации говорится о том, что иранская сторона осуждает неоднократные обвинения и грубые высказывания Зеленского в Конгрессе в адрес Ирана. Канаани подчеркнул, что исламская республика не поставляла никакой военной техники, в том числе дронов, ни одной из сторон для использования в войне на Украине.
По его словам, Тегеран всегда уважал территориальную целостность Украины и других стран. В связи с этим Канаани заявил, что обвинения Зеленского являются безосновательными, а терпение иранской стороны не безгранично.
"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным", — заявил представитель иранского МИД.
Дипломат посоветовал украинскому лидеру вспомнить судьбу тех политиков, которые пользовались поддержкой Соединенных Штатов и "извлечь из этого уроки".
"Господин Зеленский должен извлечь уроки из судьбы некоторых лидеров стран, которые были довольны поддержкой Америки", — заявил Канаани.Важно
Отметим, что Россия в войне против Украины использует иранские ударные дроны Shahed. В связи с этим администрация президента США Джо Байдена создала рабочую группу для расследования попадания западных комплектующих в иранские беспилотники. Как говорилось в материале телеканала CNN, Вашингтон вводил экспортные ограничения для запрета доступа Ирана к передовым технологиям, но Тегеран все равно получил их.
Ранее Фокус рассказывал подробности выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США 22 декабря. Среди прочего украинский лидер заявил, что Иран поставляет России вооружение, с помощью которого российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины.
По информации агентства Bloomberg, Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут, протяженностью 3000 км, который предоставит возможность обходить западные санкции. На этот проект страны потратили около 25 млрд долларов.