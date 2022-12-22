Уверенность Зеленского. О чем говорит неожиданный визит президента Украины в США

Встречу президентов Украины и США в Вашингтоне называют беспрецедентной: она способна изменить ход истории.

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"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я очень рад буду увидеть тебя здесь. Многое нужно обсудить", – написал в Twitter накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден.

О первом зарубежном визите Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину стало известно лишь накануне ночью – о нем синхронно сообщили сразу несколько американских медиа. После неожиданной поездки Зеленского в одну из самых горячих точек на фронте – Бахмут Донецкой области, президент Украины отправился в Вашингтон. Визит состоялся по личному приглашению Джо Байдена – формально Белый дом сделал его 14 декабря, украинская сторона подтвердила 17-го.

Украинская делегация преодолела сложный маршрут: из Киева на военную базу одной из соседних стран НАТО, там пересела в самолет Воздушных сил США.

График украинского президента был рассчитан на один, и то неполный день. Сначала – несколькочасовая встреча с Байденом, после общение с журналистами и выступление в Конгрессе. Между ними — несколько разговоров с командой США по нацбезопасности.

Эксперты отмечают, что такие визиты не могут быть безрезультатными, а результаты часто известны накануне.

Визит Зеленского в США. Ожидания и реальность

Во-первых, накануне стало известно, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности – в целом на сумму 1,85 миллиарда долларов. В частности, в него должна войти система ПВО Patriot – комплекс, предназначенный для защиты военных баз, крупных административных центров от атак с воздуха.

[ + – ] Владимир Зеленский и Джо Байден. Встреча двух президентов длилась несколько часов Фото: Getty Images

Предположения о поставках ЗРК Patriot подтвердились. Чтобы их использовать, украинские военные будут обучаться в третьей стране, например, Польше, после комплекс разместят на территории Украины. Подобный комплекс, а речь идет об одном, конечно, не сможет закрыть все небо, но значительно усилит противовоздушную оборону на некоторых участках. Кроме того, США пообещали предоставить боеприпасы для HIMARS, минометные системы с боекомплектами, бронетехнику, противорадиолокационные ракеты, гранатометы и большое количество снарядов советского образца к танкам, ракетным системам залпового огня и ствольной артиллерии.

Во-вторых, эксперты опасались, что президент Байден будет давить на Зеленского по поводу возможных переговоров с РФ.

"Вопрос мира будет звучать между строками, а может и более откровенно, чем раньше", – прогнозировал политтехнолог Олег Пастернак. С одной стороны, источники американских медиа в Конгрессе говорили об усилении позиции Украины на поле боя. С другой, некоторые представители в команде Байдена, как и прежде, боятся слишком надавить на Москву.

В результате после визита Зеленского издание The Washington Post написало, что в США видят три возможные модели завершения войны в Украине.

Первая – выход на границы начала 2014 года.

Вторая – отведение войск к линиям фронта до 24 февраля 2022 года.

Третий вариант – возвращение Донбасса, без Крыма. О них сказали Зеленскому. По словам источника издания, украинский президент решительно не поддержал два последних, настаивал, чтобы россияне покинули территории Украины.

Да и в самой России уже сказали, что во время визита Зеленского в Вашингтон 21 декабря не прозвучало слов, свидетельствующих о "готовности прислушиваться к обеспокоенности России".

В-третьих, накануне поездки говорили, что в Конгресс готовил законопроект, который может упростить процедуру введения санкций против российских официальных лиц. Но при этом США не хотят называть Россию "государством — спонсором терроризма", а только "государством-агрессором". Последнее понятие, по мнению некоторых американских политиков, является менее негативным.

"Администрация Байдена сейчас продвигает альтернативу признанию России государством — спонсором терроризма. Хотят пропихнуть через Конгресс признание России "страной-агрессором, совершающей акты терроризма", – сказала Дарья Каленюк, исполнительный директор общественной организации Центр противодействия коррупции. – Это опасный способ сохранить лицо. Администрация Байдена не хочет признавать Россию государством — спонсором терроризма, поэтому что это существенный правовой статус, который будет означать полную экономическую изоляцию России от мира, невозможность заключить мир между Россией и Украиной на кабальных для нас условиях, потребность предоставлять Украине достаточно оружия. Все ради нашей победы. Да, новый термин "государство-агрессор" предусматривает возможность применять дополнительные санкции против России, но зачем придумывать закон, если такие полномочия у президентской администрации уже есть. Конгресс и администрация США лучше бы сказали: "Мы не хотим признавать Россию государством — спонсором терроризма, потому что нам это не выгодно экономически. И вообще, мы хотим договориться между собой, а в Украине заморозить войну, чем придумывать какое-то новое понятие".

Какое решение принято после визита Зеленского — пока не понятно, говорят эксперты. Если оно положительное, то законопроект могут вынести на обсуждение уже на этой неделе.

По следам Уинстона Черчилля

Президент Байден встретился с Зеленским в Белом доме в 21:00 по киевскому времени. Фото, которые попали во все мировые медиа, называли теплыми. Журналисты заметили, что Зеленский был одет не по протоколу: вместо костюма и галстука – тактические штаны и толстовка с гербом Украины. Байден — в галстуке сине-желтых цветов.

"Первый дипломатический визит президента Украины во время войны в другую страну вряд ли должен был стать сенсационной новостью. Напротив – это внутренний сигнал об уверенности власти и управляемости ситуацией на фронте, – продолжает политтехнолог Олег Пастернак. – Личная встреча с Байденом важна не только в контексте военной, макрофинансовой и гуманитарной помощи. Главное – наладить контакты с умеренными республиканцами, максимально снизить искусственное напряжение, которое генерируют трамписты, сформировать видение войны в 2023 году".

[ + – ] Владимир Зеленский: "Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки" Фото: Getty Images

В материале CNN после визита журналисты заметили: поездка Зеленского в США сигнализирует о начале нового этапа войны в связи с призывом украинского президента предоставить новое оружие. И для этого Зеленский, как и сам Байден, искал двухпалатную поддержку для Украины. Состав Конгресса скоро поменяется, и нынешнему хозяину Белого дома нужно будет и самому искать поддержку в вопросе новых пакетов помощи.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик говорит, что визит Зеленского в Вашингтон имеет глубокое значение: "Этот "жест" похож на слова защитника острова Змеиный. Он говорит России: вы с нами десять месяцев воюете, а мы тут. Ваше запугивание не действует. Это сообщение об уверенности и неповиновении. Зеленский говорит: пока ваш лидер сидит в бункере, я не боюсь выходить и идти далеко, несмотря на ваши ракеты и дроны. Зеленский идет по следам своего примера для подражания – Уинстона Черчилля, который совершил знаковый визит в Вашингтон и выступил перед Конгрессом в 1941 году. В Вашингтоне Зеленский возвращается к роли лоббиста от имени Украины. Когда он просит, а тем более лично, ему намного труднее отказать".

Украина — живая и здоровая. Но — на передовой

"Несмотря на все препятствия и мрачные сценарии, Украина не упала. Украина – живая и здоровая. Но это сражение не только за Украину, или любую другую нацию, которую Россия пытается покорить. Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки. А потом – их дети и внуки. Это сражение нельзя заморозить или отложить. Его нельзя проигнорировать", – сказал Владимир Зеленский в Конгрессе.

"Зеленский в своем выступлении ударил по всем нотам, которые можно было бы ожидать. Украина находится на передовой глобального сражения против авторитаризма. Если не дать сейчас отпор Путину, США и их союзники окажутся перед еще более угрожающим будущим", – после заметило издание Bloomberg.

[ + – ] Владимир Зеленский поблагодарил весь американский народ за поддержку Украины Фото: Getty Images

При этом важно найти поддержку не только в Конгрессе, но и среди рядовых граждан Америки. Важно, что Зеленский громко и четко поблагодарил весь американский народ – американцам важно знать, что их усилия ценят.

"Я благодарю вас и каждую американскую семью. Благодарю президента Байдена и обеих партий Конгресса за вашу бесценную помощь. Благодарю ваши города и граждан, которые поддержали Украину в этом году, приютив украинцев и вывесив украинские флаги", – сказал президент Украины. Такие слова делают возможным и дальнейшую поддержку Украины: избиратели будут требовать этого от своих избранников.

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