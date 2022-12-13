Вывод российских войск из Украины. Чего боится Путин

По мнению политологов, российский лидер готов потерпеть поражение на Донбассе, но продвижению украинской армии в Крым он будет противиться до последнего.

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Лидеры Европейского союза вновь начали активно убеждать Россию "вывести войска" из Украины. А так поднимать тему мирных переговоров, упоминая, что условия этих переговоров должна определять "только Украина".

Фокус поинтересовался у экспертов, при каких условиях Россия может согласиться на вывод войск, или каким путем этого можно достичь.

"До вывода российских войск из Украины мир невозможен", – не так давно заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

Затем канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал РФ прекратить агрессию против Украины и "полностью и безоговорочно" вывести свои войска с украинской территории. Кроме того, о необходимости вывода войск недавно публично заявил и бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер.

За последние месяцы подобные заявления политиков самого разного уровня о выводе российской армии с территории Украины звучат с разных сторон и все громче, фактически склоняя Путина принять не военное, но политическое решение. После чего может начаться процесс переговоров с Украиной.

В министерстве иностранных дел РФ, впрочем, как и в Кремле говорят, что Россия никогда не согласится на такие условия для начала переговоров по Украине.

"Они неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, конечно, должны учитывать ситуацию на земле", – сказал несколько недель назад заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, которого цитировали российские издания.

А спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил: Кремль готов к мирным переговорам, но США не признают "новые территории РФ".

"Вывод войск из Украины – это спасение России от внутреннего хаоса"

"Для лидеров стран Европейского союза, в частности, Германии и Франции, важно прекращение огня, ведение переговоров. Они думают – надо начать, а там как-то все наладится. Украинская позиция базируется на том, что со страной-агрессором, страной-террористом не может быть никаких переговоров, пока она не будет разгромлена и не покинет Украину, – рассказал Фокусу президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

По его словам, если бы Россия, на самом деле, демонстрировала добрую волю – были бы варианты каких-то мирных договоренностей. Но только после освобождения всех оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым. Но Россия, даже в момент, когда ее армия терпит поражение, не согласна на вывод войск. И поэтому абсурдно радоваться иллюзиям в Берлине, Париже или Вашингтоне, что вот-вот Россия пойдет на переговоры. Этого не будет. Для Украины важно и дальше наносить удары по группировке российских войск на территории Украины и по территории России – как недавно по базам критической авиации".

Эксперт уверен: Россия должна потерпеть не только военное поражение, но и морально-политическое.

"Важно, чтобы внутри кремлевской верхушки начались разрушительные процессы. Только в том случае, если Россия поймет, что вывод войск из Украины – это спасение России от внутреннего хаоса, могут быть предприняты какие-то действия. Без этого любые призывы западных стран, включая США, неэффективные. Помните, несколько недель назад после успехов Вооруженных сил Украины на херсонском направлении советник президента США стал посылать месседжи, мол, Украина создала себе хорошие позиции для переговоров с Россией. Вот только Россия не собиралась разговаривать. Даже в тот момент, когда терпела поражения под Херсоном", — уточнил Гончар.

Несмотря на разговоры о том, что потеря Херсона для Кремля – репутационное поражение, для самой России оно оказалось не таким решающим. РФ давно смирилась с тем, что готова потерять какие-то отдельные территории, как в Харьковской или Херсонской области, но не отступит от своей генеральной цели. Поэтому украинской армии важно уничтожать российские вооруженные силы, а Западу, несмотря на всю миротворческую риторику, которой так злоупотребляет, например, президент Франции Эммануэль Макрон, предоставлять Украине оружие.

"В то же время надо понимать, что Запад понимает, что затягивание войны – для них катастрофа. Если война не прекратиться быстро, Запад продемонстрирует свою несостоятельность достичь результата. Неслучайно у Украины высокий авторитет в Европе, ее политического руководства, и особенно военного. Миф о второй армии мира развеялся, как и о том, что Украина – это фейл стейт, недогосударство. Но об этом смело говорят руководители стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, западноевропейским лидерам отходить от старых представлений очень тяжело, поэтому они все еще пытаются договориться с Путиным", – дополнил Михаил Гончар.

"Путин думает, что россияне не простят ему сдачи полуострова"

Есть несколько вариантов, при которых может произойти вывод войск РФ с территории Украины, считает политтехнолог Олег Пастернак.

И один из них, как он говорит, теоретический – радикальные изменения в Кремле.

"Ситуация быстро разрешается в случае государственного переворота действующей власти в России. Новый российский руководитель мог бы обнулить ситуацию, заявить, что бывший президент из-за своих личных авторитарных амбиций завел государство в экономический кризис, военный стыд и катастрофу благодаря своим авантюрам. Теоретически такой шанс исключать нельзя, хотя он и кажется фантастическим", — прокомментировал ситуацию политтехнолог Олег Пастернак

Еще один вариант – конспирологический. У некоторых аналитиков есть мнение, что существует определенная негласная договоренность, что РФ будет постепенно сдавать территории. Сначала это был Херсон, затем будет – Энергодар, потом – так называемый сухопутный коридор, границы Херсонской и Запорожской областей. После Россия остановится на территории бандформирований "ЛДНР" и Крыма. И в результате начнется какой-то диалог о тех условных границах, которые были до 24 февраля.

"Но Украина вошла во вкус, поэтому вряд ли эта конспирологическая версия может оказаться реальной. Ее в данных условиях даже обсуждать никто не захочет. И украинское общественное мнение, и позиция украинских властей, и действия Вооруженных сил Украины сводятся к одному – наступил момент расставить точки в вопросе территориальной целостности и вернуть все наши территории. Если кто-то вдруг решит поставить точку с запятой – сесть за стол переговоров с РФ, оставив Донбасс и Крым в подвешенном состоянии, то можно потерять возможность для деоккупации этой территории мирным путем", – дополнил Пастернак.

При этом политтехнолог выразил мысль, что Путин мог бы заявить об окончании своей так называемой спецоперации и даже вывести войска, возможно, с Донецкой и Луганской областей, но не из Крыма, мол, это сакральная для него тема, россияне не простят ему сдачи полуострова.

"Донбасс он готов потерять. Об этом говорит тот факт, что мнение военкоров и блогеров, которых ранее показывали на центральных каналах, сейчас нивелировано. Кремль полностью контролирует медийное пространство – поэтому там могут продвигать любые месседжи, спустить любую рамку по пропагандистским каналам. Сами россияне постоянно меняют свое мнение, если смотреть на социологические опросы: то они за продолжение войны, то они не против ее окончания. Это говорит о том, что россияне рассматривают вариант полного ухода с территорий страны, кроме Крыма. И это "мнение" моделируется на поле боя", – сказал эксперт.

Надо сказать, что на днях заместитель государственного секретаря США Венди Шерман в интервью Sky News в ответ на вопрос о вопрос "выходе России с Украины" и выводе российской армии со всей территории, включая Крым, не стала уточнять, включает ли Вашингтон в вывод российских войск из Украины также выход России из Крыма.

"Не нам решать, каким будет любое решение, достигнутое в результате переговоров. Это действительно зависит от украинцев", – ответила она.

Ранее Фокус писал о том, что Владимир Путин пойдет на эскалацию войны в Украине, чтобы выжить. Фокус поинтересовался у экспертов, при каких условиях Россия может согласиться на вывод войск, или каким путем этого можно достичь.

Также стало известно, что Владимир Путин в 2023 году на войну потратит треть бюджета РФ. В проекте бюджета указано, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность будет выделено более девяти триллионов рублей.