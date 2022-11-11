Россия могла бы завершить войну сегодня и вывести войска со всей Украины, – посол США

Бриджит Бринк призналась, что ее вдохновляют новости о деоккупации областного центра на юге Украины. По ее словам, Путин мог бы завершить кровопролитие, выведя войска РФ с остальной части нашей страны.

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Россия могла бы завершить войну уже сегодня, выведя свои войска не только из Херсона, но и с остальной территории Украины. Об этом у себя в Twitter написала посол США в Киеве Бриджит Бринк.

"Меня вдохновляют сообщения о том, как отважные защитники Украины вошли в город Херсон", –– прокомментировала она сегодняшние новости о деоккупации южного областного центра страны.

По ее словам, Путин мог бы завершить войну против Украины уже сейчас.

"Россия могла бы закончить эту войну сегодня, выведя свои войска с остальной части Украины", –– подчеркнула дипломат.

Напомним, сегодня, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон. Местные жители встретили украинских бойцов в центре освобожденного города, над зданием ОГА развевается флаг Украины.

Бывший российский дипломат и публицист Александр Баунов считает, что Путину так же трудно проиграть войну в Украине, как и выиграть ее. Отсутствие четко очерченных целей России в войне делает обозначение победы неопределенным. Но этот же фактор делает неясными и критерии поражения.