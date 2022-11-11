Путину так же трудно проиграть войну в Украине, как и выиграть ее, – эксперт

Как считает бывший российский дипломат Александр Баунов, отсутствие четко определенных целей России в войне против Украины делает определение победы неопределенным. Но этот же фактор делает неясными и критерии поражения.

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Сдача российскими войсками Херсона может никак не отразиться на власти президента РФ Владимира Путина в Кремле. Об этом в своей колонке для Financial Times пишет бывший российский дипломат, публицист и эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов.

По его словам, отсутствие четко определенных целей России в войне против Украины делает определение победы неопределенным. Но этот же фактор делает неясными и критерии поражения.

Дело в том, что российский лидер уже пережил несколько серьезных поражений. Сначала провалился план Путина и его окружения по "блицкригу" в Украине и взятии Киева "за три дня", после этого российские войска вынужденно отступили из Киевской и Черниговской областей. Российский флот потерял свой флагманский крейсер "Москву". Затем россияне покинули Змеиный остров, поспешно отступили из Харьковской области, бросая по дороге свою технику. Символически важным поражением для РФ стал и взрыв на Крымском мосту.

"Другие лидеры, возможно, уже были бы свергнуты такими военными неудачами, но не Путин", –– пишет Баунов.

Публицист объясняет, что сторонники Путина не воспринимают полномасштабное вторжение в Украину как акт агрессии. Для них это месть гораздо более могущественному Западу, говорит он.

"Исследователи российского общества наблюдают поразительный парадокс. История ставит Россию в ряд обширных западных колониальных империй. Но после поражения в холодной войне, распада Советского Союза и экономических трудностей 1990-х годов все большее число россиян чувствовало, что они превратились в колонию, управляемую западными силами. Теперь они считают, что сбрасывают иго, которое так унизило их страну и "навязало" ей капитализм", –– продолжает эксперт.

В связи с этим любая форма сопротивления Западу в России считается победой, каким бы ни был конечный результат.

"Даже в отступлении они будут утешаться мыслью, что предотвратили "дальнейшее порабощение" России. Вот почему нет прямой связи между военными неудачами и ослаблением власти Путина", –– уточняет Баунов.

Российскому президенту будет так же трудно проиграть войну против Украину, как и выиграть ее, резюмирует эксперт.

Напомним, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что серия военных поражений может привести к тому, что российского президента Владимира Путина отстранят от власти в Кремле.

Сегодня, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон. Местные жители встретили украинских бойцов в центре освобожденного города, над зданием ОГА уже развевается флаг Украины