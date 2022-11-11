Путіну так само важко програти війну в Україні, як і виграти її, — експерт

Як вважає колишній російський дипломат Олександр Баунов, відсутність чітко визначених цілей Росії у війні проти України робить визначення перемоги невизначеною. Але цей фактор робить неясними й критерії поразки.

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Здача російськими військами Херсона може ніяк не вплинути на владу президента РФ Володимира Путіна в Кремлі. Про це у своїй колонці для Financial Times пише колишній російський дипломат, публіцист і експерт Московського центру Карнегі Олександр Баунов.

За його словами, відсутність чітко визначених цілей Росії у війні проти України робить визначення перемоги невизначеною. Але цей чинник робить неясними й критерії поразки.

Справа в тому, що російський лідер уже пережив кілька серйозних поразок. Спочатку провалився план Путіна та його оточення щодо "бліцкригу" в Україні та взяття Києва "за три дні", після цього російські війська вимушено відступили з Київської та Чернігівської областей. Російський флот втратив свій флагманський крейсер "Москва". Потім росіяни покинули Зміїний острів, швидко відступили з Харківської області, кидаючи дорогою свою техніку. Символічно важливою поразкою для РФ став і вибух на Кримському мості.

"Інші лідери, можливо, вже були б повалені такими воєнними невдачами, але не Путін", — пише Баунов.

Публіцист пояснює, що прихильники Путіна не сприймають повномасштабне вторгнення в Україну як акт агресії. Для них це помста набагато могутнішому Заходу, каже він.

"Дослідники російського суспільства спостерігають разючий парадокс. Історія ставить Росію в перелік великих західних колоніальних імперій. Але після поразки в холодній війні, розпаду Радянського Союзу й економічних труднощів 1990-х років усе більше росіян відчувало, що вони перетворилися на колонію, керовану Заходом. Тепер вони вважають, що скидають ярмо, яке так принизило їхню країну та "нав'язало" їй капіталізм", — продовжує експерт.

У зв'язку з цим будь-яка форма опору Заходу в Росії вважається перемогою, хоч би яким був кінцевий результат.

"Навіть у відступі вони будуть втішатися думкою, що запобігли "подальшому поневоленню" Росії. Ось чому немає прямого зв'язку між військовими невдачами й ослабленням влади Путіна", — уточнює Баунов.

Російському президенту так само важко програти війну проти України, як і виграти її, резюмує експерт.

Нагадаємо, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що серія воєнних поразок може призвести до того, що російського президента Володимира Путіна усунуть від влади в Кремлі.

Сьогодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли в Херсон. Місцеві жителі зустріли українських бійців у центрі звільненого міста, над будівлею ОДА вже майорить прапор України.