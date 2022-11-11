ЗСУ зайшли до Херсона: бійців зустрічають у центрі міста, над будівлею ОДА прапор України (фото)

Українських військових побачили у Шуменському мікрорайоні міста та Комишанах. За даними ЗМІ, першими до Херсона зайшли воїни полку "Азов".

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Збройні сили України зайшли до Херсона. Про це повідомив у Telegram місцевий журналіст Костянтин Риженко.

Кореспондент опублікував у Telegram фотографії з українськими військовими у місті. За його даними, ЗСУ помітили у Шуменському мікрорайоні міста. Цю інформацію підтвердило медіа "ҐРУНТ"

Очевидці помітили українських військових у Комишанах, селищі міського типу у Корабельному районі Херсона. Видання "Думська" доповнює, що першими до міста зайшли воїни полку "Азов".

Жителі Херсона готуються зустрічати воїнів ЗСУ у місті.

Тим часом голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram сьогоднішню дату та поставив прапор України. Інші коментарі він не додав.

"Судячи з поста Єрмака, 11 листопада увійде в історію як день початку звільнення Херсона", — зауважив канал "Вертикаль".

Нагадаємо, що російське Міноборони нещодавно відзвітувало про виведення військ та техніки з Херсона. Втрат у окупантів начебто не допущено.

Фокус раніше писав, що вранці 11 листопада біля будівлі Херсонської ОВА з'явився український прапор на постаменті пам'ятника Героям Небесної сотні.

Вранці 11 листопада стало відомо, що українські розвідгрупи вийшли на кордон менш ніж за 18 кілометрів від Херсона.