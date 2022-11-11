ЗСУ підійшли до околиць Херсона, ЗС РФ тікають: що відомо про ніч у регіоні (відео)

Українські розвідгрупи могли підійти на відстань 18 кілометрів від міста, ведеться вогонь колонами російських військових. Окупанти рятувалися втечею, їм довелося викрадати човни.

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На Херсонщині швидко змінюється ситуація на фронті, Збройні сили України наблизилися до околиць Херсона, українські військкори повідомляли, що місто вже в зоні дії української стовбурової артилерії.

Американський інститут вивчення війни попереджав, що масштабну битву за Херсон не закінчено. Російські війська за розпорядженням Міноборони РФ розпочали нову фазу конфлікту.

ЗСУ наблизилися до Херсона

Журналіст Юрій Бутусов писав про вихід українських розвідувальних дозорних груп на кордон менш ніж за 18 км від міста.

"Українські війська намагаються увірватися до Херсона на плечах ворога, що відступає. По району переправ, де зосереджуються російські колони, ведеться вогонь. Оцінити ефективність, точність і щільність поразки можна буде лише після звільнення міста", — зазначив він.

Місцеві пабліки писали про звуки пострілів у Херсоні вранці 11 листопада, також повідомлялося про "прильоти" містом. Деякі російські Telegram-канали поширювали інформацію про нібито захід ЗСУ до Херсона вдень і стягування спецназу до міста.

Російські війська могли швидко залишати місто на човнах, очевидці чули звуки моторів по всій береговій лінії міста. Ряд проросійських пабліків пише, що історія з моторними човнами — це звуки іранських дронів Shahed.

Херсонська область — які населені пункти звільнили

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 листопада офіційно підтвердив визволення 12 населених пунктів на півдні.

У соцмережах писали про звільнення села Щасливе Херсонської області та підняття прапора України.

Українські військові показували відео із деокупованого Качкарівки. Військовий із підрозділу Нацгвардії України встановив у населеному пункті прапор України. Боєць згадав про побратимів, які воювали за Маріуполь і захищали завод "Азовсталь".

Увечері 10 листопада ще кілька населених пунктів на Херсонщині перейшли під контроль України — П'ятихатки, Кучерське, Томарине, Боровий Кут та Євгенівка.

Українські військові прозвітували про звільнення села Чкалове Бериславського району Херсонської області.

Антонівський міст під Херсоном "знищено"

Російські військкори розповідають про нібито повне знищення Антонівського мосту після втечі окупантів. Вибух мосту, за їхньою інформацією, був сигналом кінця виведення загарбників.

Очевидці кажуть, що по мості і поряд були прильоти всю ніч, але переправа досі стоїть.

Крім того, пропагандисти говорили про вибухи в районі Каховської ГЕС та можливе знищення мосту через цей об'єкт. Ця інформація ще не підтвердилась.

Нагадаємо, що за 10 листопада Сили оборони України звільнили 41 населений пункт на півдні країни. ЗС РФ залишили після себе багато мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Британська газета Financial Times зазначала, що Херсон важливий для ЗСУ у стратегічному плані. Важливі дороги та логістичні об'єкти армії РФ у Криму виявляться у досяжності РСЗВ HIMARS.

В Офісі президента заявляли про бажання Росії перетворити Херсон на "місто смерті". З лівого берега Дніпра окупанти готують артилерію для обстрілу обласного центру.