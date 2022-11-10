"ЗС РФ мінують усе": Росія хоче перетворити Херсон на "місто смерті", — Подоляк

Російські військові готують артилерію на лівому березі Дніпра, щоб перетворити обласний центр на руїни.

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Росія має намір перетворити Херсон на "місто смерті". ЗС РФ з лівого берега Дніпра готують артилерію, щоб перетворити обласний центр на руїни. Про це заявляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він розповів, що зараз російські війська у місті мінують "все, що можуть", зокрема, квартири та каналізацію.

"Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має "російський світ": прийшли, пограбували, відсвяткували, вбили "свідків", залишили руїни, пішли", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 9 листопада командувач окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін виступив із пропозицією залишити правий берег Херсонської області. З його словами погодився міністр оборони РФ Сергій Шойгу і наказав відвести війська на лівий берег.

Суровікін заявив, що після відведення окупанти, що звільнилося, будуть задіяні для наступу на інших напрямках. За його словами, рішення залишити правий берег "непросте, але збереже життя наших військових та боєздатність угруповання військ".

Зі свого боку українські сили оборони не відкидають російських провокацій. За словами керівниці пресцентру Наталії Гуменюк, росіяни можуть намагатися створити оманливе враження щодо того, що відбувається у Херсоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що успіхи України на півдні є результатом важкої боротьби української армії. Він також закликав українців бути стриманішими в емоціях.