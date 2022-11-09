"Відступ окупантів із Херсона": Сили оборони півдня не відкидають провокацій

За словами керівниці пресцентру Наталії Гуменюк, росіяни можуть намагатися створити оманливе враження щодо того, що відбувається у Херсоні. За заявами про відведення військ може ховатися провокація.

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Українське військове командування не відкидає російських провокацій, для чого, можливо, і створюється оманливе враження щодо справжніх намірів ЗС РФ у Херсонській області. Таку заяву зробила Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, передає "Громадське".

На запит журналістів Гуменюк прокоментувала заяву росіян про відступ із Херсона.

За її словами, окупанти намагаються заповнити інформаційний вакуум, робиться це для того, щоб "підготувати виправдання на випадок стрімкого провалу та дезорієнтувати місцеве населення та Сили оборони України".

Прессекретар також нагадала, що в Україні триває військова операція, для якої потрібний режим інформаційної тиші.

Нагадаємо, що, за словами херсонського депутата Сергія Хланя, "окупанти тікають", а перед заявами про відступ із Херсона намагалися зруйнувати абсолютно всі мости в області. Він також сказав, що російські війська проводять фільтрацію серед українських мешканців у Козацькому.

Раніше Фокус повідомляв, що керівник групи "Вагнера" похвалив командувача російських військ Суровікіна за відведення військ від Херсона. За його словами, Суровікіну належить зробити "найбільше досягнення", якщо втрати особового складу будуть мінімальними.