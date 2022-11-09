"Отступление оккупантов из Херсона": Силы обороны юга не исключают провокаций

По словам руководителя пресс-центра Натальи Гуменюк, россияне могут пытаться создать обманчивое впечатление относительно происходящего в Херсоне. За заявлениями об отводе войск может скрываться провокация.

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Украинское военное командование не исключает российских провокаций, для чего, возможно, и создается обманчивое впечатление относительно истинных намерений ВС РФ в Херсонской области. Такое заявление сделала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, передает "Громадське".

На запрос журналистов Гуменюк прокомментировала заявление россиян об отступлении из Херсона.

По ее словам, оккупанты пытаются заполнить информационный вакуум, делается это с тем, чтобы "подготовить оправдание на случай стремительного провала и дезориентировать местное население и Силы обороны Украины".

Пресс-секретарь также напомнила, что в Украине идет военная операция, для которой нужен режим информационной тишины.

Напомним, что, по словам херсонского депутата Сергея Хланя, "оккупанты бегут", а перед заявлениями об отступлении из Херсона пытались разрушить абсолютно все мосты в области. Он также сказал, что российские войска проводят фильтрацию среди украинских жителей в Казацком.

Ранее Фокус сообщал, что руководитель группы "Вагнера" похвалил командующего российскими войсками Суровикина за отвод войск от Херсона. По его словам, Суровикину предстоит совершить "величайшее достижение", если потери личного состава будут минимальными.