"ВС РФ минируют все": Россия хочет превратить Херсон в "город смерти", — Подоляк

Российские военные готовят артиллерию на левом берегу Днепра, чтобы превратить областной центр в руины.

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Россия намерена превратить Херсон в "город смерти". ВС РФ с левого берега Днепра готовят артиллерию, чтобы превратить областной центр в руины. Об этом заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он рассказал, что сейчас российские войска в городе минируют "все, что могут", в частности, квартиры и канализацию.

"Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", — написал Подоляк.

Напомним, 9 ноября командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин выступил с предложением покинуть правый берег Херсонской области. С его словами согласился министр обороны РФ Сергей Шойгу и отдал приказ отвести войска на левый берег.

Суровикин заявил, что после отвода освободившееся оккупанты будут задействованы для наступления на других направлениях. По его словам, решение покинуть правый берег "непростое, но сохранит жизни наших военных и боеспособность группировки войск".

В свою очередь украинские силы обороны не исключают российских провокаций. По словам руководителя пресс-центра Натальи Гуменюк, россияне могут пытаться создать обманчивое впечатление относительно происходящего в Херсоне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успехи Украины на юге являются результатом тяжелом борьбы украинской армии. Он также призвал украинцев быть более сдержанными в эмоциях.