Зеленский об отступлении оккупантов из Херсона: наши эмоции должны быть сдержанными

Президент Зеленский заявил, что успехи Украины на южном фронте являются результатом тяжелой борьбы ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уход армии Российской Федерации из Херсона стал возможен благодаря слаженной работе украинских сил. Об этом главнокомандующий сообщил в своем обращении в Telegram.

Владимир Зеленский отметил, что новости об отводе российских войск из Херсона вызвали много радости среди украинцев. Однако по мнению президента, во время военных действий стоит быть более сдержанными в эмоциях.

Верховный главнокомандующий также сообщил, что не собирается разглашать лишние подробности об освобождении украинских населенных пунктов. Он подчеркнул, что когда придет время, каждый сможет оценить результаты украинских операций.

В своем сообщении президент Зеленский подчеркнул, что освобождение Херсона и прочих украинских территорий является результатом тяжелых сражений.

"Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся. А когда борешься, нужно понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев", — написал президент.

По словам Владимира Зеленского, украинские силы стараются продвигаться вперед осторожно и без лишних эмоций для того, чтобы минимизировать количество потерь.

"Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка и других городов. Но это будет следствием именно наших усилий, наших оборонных операций", — заключил Владимир Зеленский.

Новость о том, что армия России собирается покинуть правый берег Херсона разлетелась по российским Telegram-каналам 9 ноября. Позже данную информацию подтвердил командующий оккупационной группировкой ВС РФ Сергей Суровикин.

В своем докладе военачальник сообщил, что у российских сил на правом берегу Днепра есть проблемы со снабжением. В связи с этим, в РФ решили отвести свою армию с Херсона и прилегающих к нему населенных пунктов.

Напомним, что российские солдаты начали рыть траншеи между Херсонской областью и Крымским полуостровом.

Фокус также писал о том, частичный выход российских войск из Херсона стал возможен благодаря поддержке Запада.